Wax eliminato al terzo serale di Amici 2023?/ Arisa rischia il suo pupillo, ma il web…

Amici 2023, Wax eliminato al terzo serale?

Wax é l’eliminato del terzo serale di Amici 2023? Dopo quattro eliminazioni tra gli allievi di Amici 22, anche il cantautore di ‘Ballerine e guantoni’ rischia di dover abbandonare definitivamente la gara (se non volete conoscere in anteprima quello che accadrà a Wax durante la puntata, interrompete qui la lettura). Le anticipazioni del terzo serale, come sempre registrato qualche giorno prima della messa in onda, ci svelano infatti che proprio Wax finirà al ballottaggio per l’eliminazione. Va però specificato che questa sera ci sarà una sola eliminazione, e non due.

Nella manche giocata dalle squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da una parte e Arisa e Raimondo Todaro dall’altra, sarà questa seconda ad essere sconfitta. “Al ballottaggio vanno: Wax, Federica e Alessio”, svelano le anticipazioni di SuperguidaTv. A questo punto, poi, “Wax canta il suo inedito intitolato Ballerine e guantoni. Alessio balla un pezzo hip hop remix. Si salva Federica. Tra Wax e Alessio viene eliminato provvisoriamente il cantante”.

Wax a rischio durante il terzo serale di Amici 22: il timore del web

Chi la spunterà, quindi, al serale di Amici 2023, tra il cantautore allievo di Arisa e il ballerino allievo di Lorella Cuccarini, Samuele ‘Samu’ Segreto? Come sempre è ai giudici che spetta l’ardua sentenza. Intanto non mancano le previsione da parte del popolo del web. I fan di Amici prevedono in un pronostico generale che, alla fine, sarà Samu, il ballerino di Emanuel Lo, a dover abbandonare la scuola in modo definitivo. Wax sarà davvero salvo come i telespettatori prevedono?

