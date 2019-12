Web contro Ilary Blasi e Francesco Totti/ “Questa frase te la potevi risparmiare”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono finiti nel mirino del web per un post pubblicato su Instagram dalla bellissima conduttrice. Questa ha condiviso una foto che la ritrae guardare l’orizzonte da una piscina insieme al marito. Non tanto l’immagine quanto il suo commento hanno fatto andare su tutte le furie il popolo del web che si è acceso contro la splendida coppia. Ilary infatti ha scritto: “Non è la ricchezza che manca al mondo, ma la condivisione”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Le sue parole sono sembrate inopportune soprattutto da chi deve lavorare magari dieci ore la giorno solo ed esclusivamente per arrivare alla fine del mese. Mentre Ilary e Francesco passeranno la notte di Capodanno alle Maldive, per carità senza aver rubato ovviamente niente a nessuno, in molti si interrogano su come risparmiare per offrire il cenone più dignitoso a parenti e amici. Un particolare che è stato fatto notare alla donna.

Web contro Ilary Blasi e Francesco Totti: i commenti più piccati

Interessante è anche andare a leggere i commenti del web contro Ilary Blasi e Francesco Totti. Il leitmotiv è legato soprattutto al fatto che moltissimi non sono in grado di accettare la superficialità dell’affermazione della regina delle Iene: “I soldi invece a me mancano”, “Se vi va di condividere a me servono giusto 300mila euro e sto a posto”, “Allora girami un paio di milioni e condividili a me”, “No, Ilary manca anche la ricchezza c’è chi sperpera e chi non può farlo”. Anche se in pochi alcuni stoici si sono schierati dalla parte della Blasi: “Sono d’accordo con te. Personalmente non condivido più niente e questo mi manca davvero. Tu sei stata fortunata”, “Siete una bellissima famiglia, fate delle buone vacanze”, “Francesco è davvero un uomo fortunato”. Quando arriverà la risposta dei due protagonisti? Staremo a vedere.

Il post dell’insurrezione

Visualizza questo post su Instagram Non è la ricchezza che manca nel mondo,è la condivisione❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 29 Dic 2019 alle ore 5:58 PST





