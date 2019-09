Ilary Blasi, primo giorno di scuola a casa Totti/ Video, dalle lacrime al ballo…

Anche a casa Totti è arrivato il primo giorno di scuola. A svelarlo è stata mamma Ilary Blasi, che in una story pubblicata su Instagram ha immortalato i suoi due figli più grandi, Cristian e Chanel, intenti a raggiungere l’istituto scolastico. Con l’apertura delle scuole, zaini in spalle, scarpe comode e facce tristi hanno preso il posto dei costumi da bagno: addio alle lunghe permanenze in casa e gli interi pomeriggi passati a giocare, l’inizio delle lezioni dà alla vita tutto un altro ritmo. E mamma Ilary Blasi, che ha passato gli ultimi due mesi a stretto contatto con i suoi figli, lo sa bene: proprio per questo, nell’immortalare i due ragazzi che precorrono il lungo viale che li separa dall’istituto, non può fare a meno di manifestare tutta la sua tristezza: “ciao ragazzi, buona scuola”, urla la conduttrice con nostalgia e quasi affranta dal doversi separare dai suoi bambini. “Mi mancherete! – aggiunge poi nella clip – Ciao! Ciao!”.

Il balletto di Ilary Blasi

Dopo aver pubblicato i filmati che immortalano i suoi due figli nel loro primo giorno di scuola, Ilary Blasi è tornata a casa, dove ha pubblicato una breve clip per mostrare a tutti i suoi follower il suo vero stato d’animo. Adesso che le lezioni hanno avuto inizio e che i suoi bambini sono impegnati nelle loro attività scolastiche, la conduttrice può indossare una comodissima vestaglia da camera e cimentarsi, sulle note di Ymca, in un divertentissimo balletto. Mamma Ilary esulta per l’aria di libertà che si respira in casa Totti: dopo più di due mesi probabilmente passati a correggere compiti per le vacanze e trovare sempre idee nuove per occupare il tempo dei suoi bambini, oggi la moglie di Francesco Totti può finalmente dedicarsi un po’ a se stessa. Come reagiranno i suoi due ragazzi quando scopriranno qual è il vero stato d’animo di mamma Ilary di fronte al loro primo giorno di scuola? di seguito, il video condiviso dalla pagina Ilary.Blasi.fan.





