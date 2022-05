Wendy Kay attacca Alex Belli/ “Smettila di dire bugie perché Soleil…”

Wendy Kay perde le staffe con Alex Belli: “Fantasie pubblicitarie…”

La madre di Soleil Sorge, Wendy Kay prende le difese della figlia e attacca Alex Belli. La nota influencer Soleil Sorge negli ultimi mesi è entrata dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. La sua esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia si è conclusa ad un passo dalla finale. L’ex gieffina dopo aver partecipato a diversi reality, da Pechino Express in coppia con sua madre Wendy, a L’Isola dei Famosi. Negli ultimi mesi attraverso l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip è riuscita ad entrare sempre di più nel cuore di tantissimi italiani. Non solo si è messa in gioco ma ha mostrato diversi lati inediti del suo carattere. Dopo l’esperienza da gieffina, Soleil è approdata a La Pupa e il Secchione Show in qualità di opinionista accanto ad Antonella Elia e Federico Fashion Style. L’ex gieffina dopo aver spoilerato alcuni dettagli del nuovo progetto realizzato in Puglia, negli ultimi giorni è stata lontana dai social ma sempre in viaggio. Soleil Sorge ha deciso di togliere il segui su Instagram ad Alex Belli e nelle scorse ore l’attore ha replicato tacciando l’influencer di incoerenza.

GIOVANNA RALLI/ “Se non avessi fatto l’attrice sarei stata operaia, mia aspirazione…”

Wendy Kay, la madre di Soleil ha postato delle storie su Instagram attaccando Alex Belli: ” Buongiorno solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto ora o mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui vi auguro una buona domenica a tutti”.

AMICI 21 SEMIFINALE: PAGELLE SFIDA PER SFIDA/ Albe batte Luigi con Justin Bieber

Wendy Kay lancia una stoccata ad Alex Belli: “Non lo sopporto più…”

Wendy Kay era stata molto dura nei confronti di Alex Belli quando stava nella casa del Grande Fratello Vip. La donna non aveva visto di buon occhio il rapporto che si era creato tra l’attore e l’influencer. Wendy aveva commentato quello che stava accadendo nella casa e si era schierata contro Belli e la moglie Delia Duran. Anche la zia di Soleil Sorge, dopo Wendy Kay, ha deciso di dire la sua sul triangolo fra la nipote, Alex e Delia. Così, via Twitter ha scritto: “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show”, aveva scritto.

Perché salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In?/ "Mara Venier ha deciso..."

Rispondendo a un utente, poi, la zia della gieffina ha continuato il suo discorso dicendo: “Fare pressione, imporsi con prepotenza, assillare, manipolare, ossessionare …….utilizzi il termine che che vuole! Il concetto di base non cambia”. La madre di Soleil Sorge era rimasta infastidita dal comportamento di Alex Belli commentando anche in un post: “Non lo sopporto più”. Il clima tra i due è stato sempre molto teso e la donna non ha mutato con il tempo la sua posizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA