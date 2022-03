Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ Un rapporto speciale tra le due

Wendy Kay é la mamma di Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Fuori dalla casa ha sempre difeso la figlia contro tutto e tutti. La donna si é fatta conoscere dal grande pubblico come mamma di Soleil, ma anche come concorrente di Pechino Express, l’adventure game dove ha partecipato proprio in coppia con la figlia nel 2020. Nonostante la partecipazione al programma televisivo sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto. La donna é nata negli Stati Uniti d’America e ha intorno ai 50 anni. Dopo il matrimonio con il marito é nata Soleil. Purtroppo peró dopo la separazione dal marito ha deciso di lasciare l’America per trasferirsi in Italia dove Soleil é cresciuta.

La Regina di Roma difende Soleil/ "Fatevi un esame di coscienza": polemica sui social

La donna ha dovuto combattere anche una durissima battaglia contro il cancro come ha raccontato proprio Solei: “é stato per noi un periodo davvero difficile”. Soleil e la mamma hanno un bellissimo rapporto e lo hanno dimostrato anche in occasione del GF VIP.

Wendy Kay difende la figlia Soleil Sorge: “basta seminare odio e rancore”

Wendy Kay ha sempre difeso la figlia Soleil Sorge durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Proprio sui social la donna ha risposto ad uno battibecco tra Maria Monsé e Ainett Stephens. La prima parlando di Soleil ha scritto: “l’ho conosciuta e vissuta per tre settimane di fila, vi garantisco che è la più sincera in mezzo a tutte quelle ipocrite e falsi lì dentro, che sono felici solo parlando male alle spalle”. Ainett allora ha replicato alla ex coinquilina: “ma cosa dici? Lei stava a sparlare di tutti con la Ricciarelli o non l’hai vista? Mah strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini. Insomma tutti invidiosi di lei, ciaone”.

Alex Belli, chimica artistica con Soleil Sorge/ Pace fatta dopo il GF VIP?

In “soccorso” della figlia é arrivata la madre che ha replicato: “hai rotto di seminare odio e rancore anche in questo momento difficile, hai rotto di tirare fuori vecchie dinamiche pur di andare contro Soleil. Poi te sei uscita più o meno quattro mesi fa, Soleil è ancora dentro da cinque mesi e mezzo e si parla di lei in tutte le puntate, di te non si parla più. Quindi se vuoi un attimo di popolarità fallo in un altro modo che sarebbe più gradito”.

LEGGI ANCHE:

La pupa e il secchione 2022 show: cast, opinionisti e quando inizia"/ Tra i pupi c'è…

© RIPRODUZIONE RISERVATA