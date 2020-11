Un monociclo e via in finale, questo possiamo dire di Wesley Williams uno dei finalisti di Tu si Que Vales 2020 che questa sera si giocherà il tutto per tutto provando a vincere questa edizione dei record del talent show di Canale5. Il pubblico ha avuto modo di conoscerlo il mese scorso quando si è presentato sul palco del programma con il suo talento fuori dal comune ovvero la sua abilità con il monociclo. I giudici sono stati chiamati a guardarlo esibirsi in alcune performance stupefacenti mentre di volta in volta, il veicolo continuava a cambiare dimensione e forma finendo addirittura su una scalinata sulla quale il ragazzo è salito, sceso e ha saltellato senza mai lasciare il suo monociclo. Il gran finale è arrivato quando il 22enne ha deciso bene di salire su un monociclo di ben otto metri mettendo in mostra concentrazione ed equilibri con al fianco sua madre. A quel punto i giudici non hanno potuto far altro che consegnargli l’accesso alla finalissima ma con una promessa importante.

Wesley Williams, chi è? Finalista di Tu si Que Vales con il suo monociclo

A quanto pare Wesley Williams vuole superare i suoi limiti e per questo potrebbe addirittura aumentare ancora l’altezza del suo monociclo o potrebbe esibirsi bendato, lo farà davvero nella finalissima di Tu si Que Vales 2020 in onda questa sera? Lo scopriremo solo tra qualche ora ma, intanto, i suoi fan già si chiedono: chi è Wesley Williams? Come ha detto lui stesso in studio, è il secondo di quattro fratelli mentre la passione per questo suo sport spericolato lo ha sicuramente ereditato da sua madre che a scuola era una brava ginnasta. Non è la prima volta che il monociclista tenta il colpaccio visto che ha già preso parte alla quindicesima stagione di America’s Got Talent, ha fatto l’audizione nella stagione 10 come metà del duo The One Wheel Wonders e poi ci ha provato anche nella 14a edizione di Britain’s Got Talent dove è arrivato agli spettacoli dal vivo ma è stato eliminato nella 5a semifinale. Come andranno per lui le cose questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA