Wess Johnson e Marilena Ceccarelli, chi sono i genitori di Deborah Johnson/ “Nata quando erano giovani”

Wess e Marilena Ceccarelli sono i genitori di Deborah Johnson, la cantante protagonista di Tale e Quale Show e dello speciale natalizio di Rai1. La cantante è nata dall’amore tra i due che si sono fidanzati quando erano giovanissimi e poco dopo è nata la loro amatissima figlia. “I miei genitori mi hanno concepito quando erano molto giovani, mamma 18 e papà 21, si sono lasciati presto, io avevo attorno ai 4 anni. Io vedevo papà anche dopo la separazione, non lo vedevo tutti i giorni perché si erano creati due nuovi nuclei famigliari” – ha raccontato diverso tempo fa la cantante che si è avvicinata al mondo della musica proprio grazie al padre.

“Mi ha spinto lui a cantare, per gioco quando l’estate ero con lui” – ha rivelato la cantante con la voce rotta dall’emozione. Anche se il padre è morto da diversi anni, Deborah sente tutti i giorni la sua mancanza. “Papà mi manca tanto, mi fa sempre effetto vederlo” ha detto la cantante in una recente intervista da Serena Bortone.

Deborah Johnson e la morte del padre Wess Johnson

La morte del padre Wess Johnson, cantante e bassista statunitense naturalizzato italiano, conosciuto dal grande pubblico per due super hit come “Bandiera gialla” e “Stasera mi butto”, è stata un colpo durissimo per Deborah Johnson. La cantante ancora oggi sente l’assenza del padre. Non solo, poco dopo la morte del papà ha anche scoperto l’esistenza di un’altra sorella: “quando morì è arrivata un’email a mia sorella Alice di una certa Angela, scoprendo che avevamo un’altra sorella in Canada e non potevamo dire nulla visto che papà non c’era più, avrei voluto dirgli che poteva dircelo, era un’occasione per vivere una sorella. Il fratello negli Stati Uniti l’abbiamo scoperto sempre durante le condoglianze, è andata così”.

Infine ricordando proprio il papà, la cantante negli studi di Domenica In ha raccontato: “mi disse che ero diventata brava e non me lo aspettavo perché non faceva mai i complimenti”.











