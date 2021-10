Wess, padre e fratelli Deborah Johnson/ “Ho scoperto di avere otto Wessini nel mondo”

Wess e i fratelli di Deborah Johnson, la concorrente di Tale e Quale Show che dopo la morte dell’amato papà ha scoperto di avere tanti fratelli sparsi per il mondo. Proprio così: la talentuosa interprete del varietà di successo di Rai1 ha perso il papà nel 2009 a causa di una crisi asmatica. Una perdita per tutto il mondo della musica, visto che Wess Johnson era un talento davvero straordinario andato via troppo presto. Nel giorno della morte del padre però Deborah ha scoperto dell’esistenza di otto fratelli che ha chiamato “Wessini” in giro per il mondo. Si tratta di figli che il papà non ha nemmeno riconosciuto. Una scoperta che ha fatto male alla cantante che ha il rimpianto di non essersi nè interessata nè tantomeno vissuto i suoi fratelli.

Deborah Johnson sarà Dori Ghezzi a Tale e quale Show/ Nel ricordo del padre Wess

“Quando Wess è morto sua sorella Alice ha ricevuto una email da una ragazza, era un’altra sorella e viveva in Canada. Lei avrebbe voluto parlare con suo padre, chiedergli perché non aveva detto niente. Era dispiaciuta perché avrebbe voluto crescere sapendo dell’altra sorella” – ha detto la cantante che ha proseguito dicendo – “avevamo un’altra sorella in Canada e non potevamo dire nulla visto che papà non c’era più, avrei voluto dirgli che poteva dircelo, era un’occasione per vivere una sorella”.

Wess Johnson, padre Deborah Johnson/ "Papà manca tanto, mi fa sempre effetto vederlo"

Deborah Johnson: “dopo la morte di papà Wess ho scoperto l’esistenza dei miei fratelli”

Ma non finisce qui, visto che Deborah Johnson dopo la morte del padre Wess ha scoperto anche di avere un fratello in America. “A me fa piacere che vi siano tanti Wessini in giro per il mondo, sono 8 ma non so se li ha riconosciuti questi figli, sinceramente non ho pensato a questo ma forse avrei dovuto” – ha detto la cantante che ha poi parlato della sua infanzia.

“I miei genitori – ha detto la cantante – si sono separati quando era piccola, si sono poi creati due nuovi nuclei. E’ stato lui a farmi cominciare a cantare, ma era solo un gioco. Quando è morto ho scoperto di avere una famiglia più grande di quello che pensavo. E’ arrivata la mail di mia sorella che mi avvisava che avevamo un’altra sorella in Canada. Poi abbiamo scoperto di avere anche un fratello negli Stati Uniti. A me fa piacere che ci siano tanto “wessini” in giro per il mondo tutto sommato…”.

Deborah Johnson è Diana Ross, Tale e quale show/ Ancora in testa alla classifica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA