Sta per arrivare una nuova funzione su WhatsApp che farà senza dubbio felice i più. Si tratta nel dettaglio di una opzione che permetterà a coloro che stavano scrivendo un messaggio a qualcuno, per poi interrompersi per qualsiasi motivo, di recuperare lo stesso. Pensate ad esempio a mentre state per digitare un messaggio e vi suona il telefono, oppure, state utilizzando il telefono mentre ad esempio cucinate o svolgete altre funzioni, ebbene, l’ultima novità dell’app messaggistica più utilizzata in Italia cercherà di semplificarvi la vita.

La funzione è stata anticipata, come riferisce Fanpage, dai soliti ragazzi di WABetaInfo, e riguarda l’etichetta che verrà apposta vicino ai messaggi incompleti, quelli appunto scritti e mai inviati. Da ora in avanti, quando digiterete un testo ma non lo spedirete al destinatario, lo stesso rimarrà nell’elenco delle chat e verrà identificato con la scritta “Bozza”, segnata tra l’altro in rosso. Permetterà quindi prima di tutto di non perdere quanto scritto e secondariamente, di ricordare appunto al mittente che ha lasciato “il lavoro a metà”.

WHATSAPP, LA FUNZIONE BOZZA ED UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE CHAT

Così facendo si potranno quindi gestire le conversazioni interrotte in maniera più efficace, evitando così che molti messaggi vadano persi. Come spiega WABetaInfo, tramite questa nuova funzione in arrivo, gli utenti non saranno più costretti a controllare manualmente ogni chat per vedere se siano rimaste delle conversazioni in sospeso, un’operazione che ovviamente necessitava di tempo, soprattutto per coloro che hanno WhatsApp intasato da mille messaggi.

Pensiamo ad esempio ai giovani e ai giovanissimi, che sono soliti “smanettare” sull’applicazione di Meta, con centinaia di conversazioni fra amici, parenti, compagni di scuola, gruppi vari, colleghi di sport e via discorrendo. Attraverso la segnalazione di “bozza” in rosso ben visibile dall’elenco delle chat, l’utente risparmierà quindi un sacco di tempo, non essendo più costretto ad aprire direttamente la stessa chat per controllare l’invio o meno del messaggio.

WHATSAPP, LA FUNZIONE BOZZA E TUTTI I SUOI BENEFICI

In quel caso, una volta individuato il messaggio lasciato in bozza, un utente potrà riprendere il messaggio lasciato a metà, quindi modificarlo o eventualmente inviarlo, o ancora, completarlo prima di schiacciare il tasto invio: comodo e tutto molto semplice e chiaro. Secondo WABetaInfo si tratta di una funzione che funge anche da promemoria, riducendo di molto i messaggi lasciati a metà, e nel contempo, cancellando di fatto quelle scuse che molti sono soliti proferire: “Stavo per scriverti poi mi sono distratto e ho lasciato il messaggio in sospeso…”.

Si tratta anche di una funzione di organizer non da poco, visto che ora, chi utilizza ad esempio WhatsApp per lavoro, potrà avere il quadro della situazione migliore rispetto a prima, capendo se messaggi importanti siano giunti al destinatario o meno. Da segnalare infine che WhatsApp sta lavorando anche ad una nuova funzione riguardante la rubrica, tramite cui sarà più semplice aggiungere contatti, indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato.