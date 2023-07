WhatsApp down oggi, 19 luglio 2023/ Cosa succede: segnalazioni in tutto il mondo

Nella serata di oggi, 19 luglio 2023, WhatsApp, celebre e diffusissima app di messaggistica, è nuovamente down. Le segnalazioni crescono sempre di più, minuto dopo minuto, tra utenti preoccupanti perché non riescono a contattare un qualche caro o parente, ed altri divertiti dai continui problemi registrati dall’app. Concretamente, provando a mandare un messaggio ci si renderà presto conto che non viene consegnato, mostrando il classico orologio nell’angolo in basso a destra, mentre in alto campeggia la scritta “Connessione” che non va a buon fine. Insomma, è il classico copione che accade ogni volta che WhatsApp va in down, circostanza purtroppo sempre più comune, anche per gli altri social del gruppo Meta.

WhatsApp down: cosa succede

WhatsApp, insomma, da alcuni minuti è down in tutta Italia, come dimostra la dashboard del social Twitter, che sempre in queste occasioni diventa un ritrovo per tutti gli utenti in cerca di risposte su cosa stia accadendo all’app di messaggistica. A breve, inoltre, l’hashtag whatsappdown potrebbe andare in tendenza, specialmente se i problemi proseguissero per diverse ore, auspicando che non si tratti di giornate intere. Sicuramente i tecnici di Meta sono già al lavoro per risolvere le complicazioni, e numerosi utenti riportano il fatto che l’app stia tornando a funzionare, ma non è chiaro quando i servizi torneranno attivi regolarmente per tutti.

Contestualmente alle prime notizie sul down di WhatsApp sono partite anche le segnalazioni sul sito downdetector, utile appunto a raccogliere i vari malfunzionamenti delle app, dei siti e dei servizi di telefonia più utilizzati. Nell’ultima mezz’ora sono state lanciate più di 68 mila segnalazioni che, a quanto pare, arrivano da tutta Italia, ma anche dall’estero. Guardando lo stesso Twitter, d’altronde, sono parecchi gli utenti inglesi che lamentano gli stessi malfunzionamenti, sottolineando a loro volta che WhatsApp è in down. Insomma, chi avesse problemi non dovrebbe preoccuparsi, né pensare che siano questioni limitate al proprio dispositivo, ma solamente attendere pazientemente che i tecnici risolvano i problemi.

