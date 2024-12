Interessanti novità in arrivo su WhatsApp, l’applicazione di messaggistica che vince a mani basse la sfida della categoria. L’app “verde”, ricordiamo di proprietà di Mark Zuckerberg (numero uno di Meta, quindi Facebook e Instagram), è pronta ad introdurre un nuovo aggiornamento, come è solito fare. Spesso e volentieri l’app aggiunge novità per facilitare la vita dei suoi utenti e rendere l’utilizzo dell’applicazione ancora più semplice e intuitiva come ad esempio la funzione scoperta nelle ultime ore. Nel dettaglio si tratta di un nuovo pulsante che permetterà di effettuare in maniera molto più rapida una chat vocale all’interno dei gruppi presenti su WhatsApp.

Come precisa Hdblog.it, era da tempo che tale funzionalità era presente già nell’applicazione, ma per aprire questo comando bisognava fare click sulla schermata dove erano presenti le informazioni della chat di gruppo in questione. Grazie al nuovo update ora è tutto molto più semplice visto che è stato appunto introdotto un nuovo tasto che troviamo subito sopra il pulsante di invio, dedicato appunto ai messaggi vocali.

WHATSAPP, NUOVA FUNZIONE PER I GRUPPI: COME UTILIZZARLA

Al momento si tratta di una funzione che è in uso fra alcuni degli utenti iscritti al programma Beta di WhatsApp, precisamente quelli che hanno un sistema operativo Android, ma non è da escludere che nel corso delle prossime settimane tale funzione possa essere estesa anche agli utenti Apple e quindi a tutti, indistintamente dall’iscrizione o meno al programma Beta. Questo nuovo pulsante rende molto più intuitivo per l’utente scoprire subito come fare per inviare una chat vocale, ed inoltre viene introdotto anche in quei gruppi dove i partecipati sono pochi.

Hdblog.it ricorda infatti come queste chat erano possibili solamente nei gruppi WhatsApp con almeno 32 utenti, ma ora tutti potranno effettuarle, anche in quei gruppi con solo 3 utenti all’interno. Ricordiamo che la chat vocale sarà “silenziosa”, nel senso che non andrà a disturbare le altre persone presenti nel gruppo, che riceveranno una semplice notifica per partecipare o meno alla chiacchierata “sonora”. Esiste comunque l’opzione che permette di coinvolgere tutti gli utenti presenti nel gruppo, ma non è di default, ed inoltre se il messaggio vocale non viene “proseguito” da nessun altro nel giro di un’ora, a quel punto la chat vocale viene chiusa in maniera automatica senza bisogno di alcun intervento esterno.

WHATSAPP, “L’INOLTRO” CON MESSAGGIO

Questo è tutto, vedremo se WhatsApp distribuirà a tutti questa nuova funzione, e le ultime indiscrezioni sembrerebbero spingere in tale direzione visto che il pulsante inedito avrebbe “scavalcato” il programma Beta. Si tratta del nuovo ennesimo update dopo quello di pochi giorni fa, fine novembre e che aveva invece riguardato la funzione “inoltra”.

Chi più chi meno utilizza questa funzione per girare ad un altro utente nella nostra rubrica, qualcosa che in precedenza ci è stato spedito. A breve però sarà possibile aggiungere un commento allo stesso inoltro, ma solamente nel caso in cui stiamo inviando un contenuto multimediale, quindi una foto o un video, un po’ come quando mandiamo normalmente una immagine a cui si può appunto aggiungere un messaggio di testo.