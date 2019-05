Mercatone Uno è fallita: 1.800 dipendenti a casa/ Caos clienti e fornitori

E’ stata dichiarata fallita la Shernon Holding, la società che gestiva i punti vendita di Mercatone Uno. Una notizia giunta senza preavviso che ha lasciato a casa ben 1800 lavoratori, ovviamente sconvolti per via della brutta nuova ricevuta. Come riferiscono i sindacati della Filcams-Cgil di Reggio Emilia, in base a quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, i lavoratori sarebbero giunti alla sconvolgente verità solamente tramite il passaparola sui social network. «Non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda», ha infatti fatto sapere Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio. Problemi non soltanto con i lavoratori, ma anche con i clienti che stamattina si sono presentati presso i punti vendita per ritirare la merce su cui avevano già versato degli acconti, alcuni anche di migliaia di euro, ma che hanno trovato le saracinesche abbassate.

MERCATONE UNO DICHIARA FALLIMENTO: 1.800 DIPENDENTI A CASA

Una triste vicenda, quella di Mercatone Uno, iniziata sette anni fa, «Dopo anni di contratti di solidarietà – denunciano i sindacati – cassa integrazione, amministrazione straordinaria e un altro fallimento di cui, a distanza di 3 anni, i lavoratori sono ancora in attesa di poter ricevere le loro spettanze». Al momento, fa sapere la Filcamas-Cgil, non è ben chiaro cosa accadrà ai dipendenti, ne tanto meno se nei prossimi giorni riapriranno i punti di vendita. La Shernon Holding aveva acquistato lo storico marchio emiliano, che vanta ben 55 punti vendita in tutta Italia, ad agosto dell’anno scorso, annunciando un piano di rilancio, ma dopo solo 8 mesi, ad aprile di quest’anno, aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità, garantendo l’occupazione fino al 30 maggio, giorno in cui è in programma un incontro al Mise. Nei confronti dell’azienda vi sarebbero 500 aziende fornitrici che vantano crediti per 250 milioni di euro, per un indotto che coinvolge circa 10.000 lavoratori in tutta Italia.

