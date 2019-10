Whirlpool “stop cessione azienda Napoli”/ Video, Patuanelli “ritirata procedura”

Dietrofront a suo modo clamoroso: il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha annunciato poco che la Whirlpool di Napoli non è più in vendita, dopo una trattativa e uno scontro durato per mesi: «Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratori Whirlpool di Napoli per dar loro una buona notizia: in queste ore, l’azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione». Con un video su Facebook il titolare del Mise fa sobbalzare gli operai dell’azienda con sito a Napoli che secondo l’ultimo strappo avvenuto proprio tra i vertici Whirlpool e il Governo lo scorso 16 ottobre, avrebbe dovuto portare alla chiusura totale dal 1 novembre 2019. E invece la procedura della cessione del sito di Via Argine, alla vigilia della maxi manifestazione indetta dai sindacati proprio contro la vertenza Whirlpool (domani a Napoli, ndr), viene stoppata del tutto. «È un risultato – prosegue Patuanelli sui social – che abbiamo ottenuto grazie all’impegno, alla compatezza dei lavoratori e alla loro manifesta volontà di voler lavorare in quello stabilimento. Su questa vertenza il Governo ci ha messo la faccia e abbiamo ottenuto un importante risultato».

COSA CAMBIA ORA CON LO STOP DI WHIRLPOOL ALLA CESSIONE?

Secondo quanto riportato dal Ministro grillino Patuanelli, ora ci sono le condizioni per potersi sedere al tavolo con le parti sociali e provare a trovare quella soluzione industriale e collettiva «anche con un impegno del Governo per lo stabilimento. Era un primo passo fondamentale, altrimenti la procedura di cessione avrebbe comportato o la cessione a un’altra attività industriale, che era difficile da accettare, o a una procedura di licenziamento collettivo». In una breve nota è la stessa Whirlpool in mattinata ad annunciare che la produzione a Napoli verrà prolungata e non vi sarà una chiusura totale dal 1 novembre prossimo: «decisione per lavorare ad una soluzione condivisa. L’azienda non avvierà la procedura di licenziamento collettivo, con l’obiettivo di rilanciare un dialogo costruttivo». Non solo, si legge ancora nella nota che la Whirlpool Emea è convinta di poter costruire con il Ministro Patuanelli e con le parti sociali una vertenza con sviluppi positivi: «con maggior tempo a disposizione – conclude la nota – si può ristabilire un dialogo costruttivo e raggiungere una soluzione condivisa per garantire un futuro sostenibile nel lungo termine allo stabilimento di Napoli e ai suoi 400 dipendenti. Alla luce di questo nuovo e importante sviluppo, nei prossimi giorni ripartirà il tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte».





