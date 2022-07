Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato, al lavoro per trovare l’intesa sull’ingaggio

Calciomercato news, trattativa ai dettagli per portare Wijnaldum alla Roma

In questa finestra estiva di calciomercato sembra sempre più vicino l’arrivo di Georginio Wijnaldum alla Roma. Il general manager giallorosso Tiago Pinto si sta dando parecchio da fare in questi giorni di trattative per consegnare diversi rinforzi importanti al tecnico José Mourinho in vista della stagione che sta per cominciare ed il centrocampista olandese sarebbe un innesto più che utile per un reparto che ha già accolto lo svincolato Matic.

In queste ore il dirigente romanista ha incontrato il Paris Saint-Germain in Israele, visti gli impegni contro Tottenham in amichevole e Nancy in Supercoppa di Francia dei rispettivi club, per cercare di concludere l’operaione nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito da Ilario Di Giovambattista su Twitter, l’incontro tra le due società avrebbe avuto un esito positivo e ci sarebbe dunque il via libera per il trasferimento del calciatore ma si starebbe ancora limando alcuni dettagli relativi all’ingaggio.

Calciomercato news, si lavora sull’ingaggio di Wijnaldum alla Roma

Lo stipendio da addirittura 9 milioni di euro ha sempre sin qui frenato il passaggio di Georginio Wijnaldum alla Roma in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. I giallorossi spingono perchè il PSG si faccia carico della metà dell’ingaggio del centrocampista olandese mentre i parigini non sarebbero disposti a pagare oltre il 20% di quanto pattuito. La sensazione è che il calciatore voglia la Roma di Mourinho e che nelle prossime ore si possa trovare l’intesa definitiva per questo trasferimento.

