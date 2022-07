Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato news, lo stipendio rimane il problema principale

Calciomercato news, continua la trattativa per portare Wijnaldum alla Roma

In queste frenetiche ore di calciomercato estivo prosegue la trattativa per portare Georginio Wijnaldum alla Roma. I giallorossi sono alla ricerca di almeno un nuovo centrocampista da affidare a mister Mourinho entro la fine di agosto ed il nome dell’olandese è emerso nei giorni scorsi. Stando alle indiscrezioni più recenti, il direttore Tiago Pinto starebbe continuando a trattare con il Paris Saint-Germain per il trasferimento del trentunenne.

L’ostacolo principale per il buon esito di questa operazione è rappresentato dall’alto ingaggio del calciatore, il quale percepisce addirittura 9 milioni di euro a Parigi. L’intenzione della Roma sarebbe quella di aggiudicarselo magari con la formula del prestito e con stipendio da condividere con i transalpini, che dovrebbero sobbarcarsi intorno al 40% dell’ingaggio. L’intesa non sembra impossibile anche se la prossima settimana sarà decisiva per discutere i dettagli finali.

Calciomercato news, Schouten come alternativa per Wijnaldum alla Roma

Le chances di vedere Georginio Wijnaldum alla Roma sono dunque abbastanza buone per questa sessione di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, i giallorossi starebbero però valutando anche altre soluzioni alternative come Jerdy Schouten, venticinquenne sotto contratto con il Bologna fino al giugno del 2024. Pure lui olandese, Schouten sarebbe certamente una soluzione dai costi più contenuti rispetto a Wijnaldum.

