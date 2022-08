Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato news, rinuncia ai bonus del PSG e si avvicina

Calciomercato news, Wijnaldum alla Roma senza i bonus del PSG

L’approdo di Georginio Wijnaldum alla Roma dovrebbe concretizzarsi nel corso di questa prima settimana di calciomercato di agosto secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore. I nuovi colloqui in Israele tra il general manager Tiago Pinto ed i rappresentanti del Paris Saint-Germain proprieterio del cartellino dell’olandese sembrano essere andati a buon fine con l’operazione che dovrebbe dunque essere da 10 milioni di euro totali.

La formula del trasferimento prevede il prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali e con la qualificazione della squadra alla prossima Champions League. Come riporta Sport Mediaset, il centrocampista ha rinunciato ad alcuni bonus del PSG per accelerare l’operazione dato che i parigini pagheranno 2,5 milioni di euro dell’ingaggio mentre i capitolini si faranno carico di altri 4,5 milioni.

Calciomercato news, passi avanti per Georginio Wijnaldum alla Roma

Lo sbarco di Georginio Wijnaldum alla Roma sembra sempre più vicino in questo agosto di calciomercato. L’olandese dovrebbe firmare un contratto triennale così da sfruttare il Decreto Crescita nelle prossime stagioni per il pagamento dello stipendio e nel frattempo la Roma continua a lavorare pure su alcune cessioni come quelle di Carles Perez e di Eldor Shomurodov.

