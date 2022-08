Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato news, si tratta ma il PSG continua a ripensarci

Calciomercato news, prosegue la trattativa per Wijnaldum alla Roma

In questa settimana di calciomercato estivo, contrariamente a quanto ci si aspettava, non sembrano aumentare le quotazioni riguardanti il passaggio di Georginio Wijnaldum alla Roma. Dopo i colloqui avuti con il Paris Saint-Germain anche in Israele tra i dirigenti del club transalpino ed il general manager Tiago Pinto, i giallorossi non sembrano aver compiuto ulteriori passi avanti nell’arrivare all’olandese.

Tanganga, Roma o Milan?/ Calciomercato, l'alternativa sarebbe Bailly dello United

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, le parti sarebbero ancora distanti sulla formula dato che la Roma spingerebbe per aggiudicarsi il giocatore solo col diritto di riscatto e con compartecipazione di stipendio che sembrava potesse essere condiviso al 50% nel weekend, prima del dietrofront dei parigini. Lo stesso Wijnaldum ha già rinunciato ad alcuni bonus che gli spettavano ma dovrebbe comunque ridursi l’ingaggio perchè l’operazione vada a buon fine.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato news, il Gallo in arrivo con Shomurodov al Bologna

Calciomercato news, Wijnaldum alla Roma con stipendio ridotto

L’arrivo di Georginio Wijnaldum alla Roma è ancora dunque in via di definizione in questo agosto di calciomercato estivo. I giallorossi stanno cercando di accaparrarsi il centrocampista nel più breve tempo possibile ma nel frattempo si continua a pensare pure a qualche cessione ed all’inserimento in attacco di un nuovo elemento visto l’interesse espresso nei confronti dello svincolato Andrea Belotti.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Shomurodov è vicino al Bologna, Marsiglia ancora su Veretout

© RIPRODUZIONE RISERVATA