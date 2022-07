Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato, oggi l’incontro tra Pinto ed il PSG in Israele

Calciomercato news, nuovo incontro per portare Wijnaldum alla Roma

In questo weekend di calciomercato estivo si potrebbero presto registrare nuovi passi in avanti per quanto riguarda il trasferimento di Georginio Wijnaldum alla Roma. Individuato come obiettivo per potenziare il centrocampo, l’olandese è sotto contratto con il Paris Saint-Germain ma non è partito per Israele ed è invece rimasto in Francia con altri compagni senza prendere parte alla spedizione per affrontare questa sera il Nancy in Supercoppa.

Stando alle indiscrezioni più recenti emerse in queste ore e secondo quanto riportato da Il Messaggero, il general manager Tiago Pinto, a margine dell’impegno amichevole che vedrà impegnata la Roma contro il Tottenham, avrà questa mattina modo di incontrare i rappresentati del club transalpino per cercare di chiudere l’operazione limando gli ultimi dettagli per consegnare Wijnaldum al tecnico Mourinho.

Calciomercato news, il PSG apre al prestito per Wijnaldum alla Roma

Le chances che l’approdo di Georginio Wijnaldum alla Roma si concretizzi entro lunedì sono abbastanza buone in questo sabato di calciomercato. Nell’incontro odierno le parti dovrebbe discutere della formula del trasferimento dato che il PSG avrebbe aperto alla possibilità di concedere il prestito con diritto di riscatto, rinunciando quindi ad imporre l’obbligo. I 7 milioni di stipendio all’anno continuano a frenare l’operazione con i parigini che non vorrebbero farsi carico del pagamento dell’ingaggio e la Roma che spinge per condividerne almeno una parte.

