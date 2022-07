Wijnaldum alla Roma?/ Calciomercato, Pinto a colloquio con il Paris Saint-Germain

Calciomercato news, passi avanti per Georginio Wijnaldum alla Roma

In questa sessione di calciomercato estivo i giallorossi si sta muovendo parecchio per sistemare l’organico a disposizione di mister José Mourinho e la prossima mossa potrebbe essere quella di portare Georginio Wijnaldum alla Roma. Dopo il mancato riscatto di Sergio Oliveira e l’arrivo di Nemanja Matic a parametro zero, i capitolini vorrebbero continuare a potenziare il proprio centrocampo con l’inserimento di un nuovo elemento ed il nome dell’olandese potrebbe essere quello del profilo più utile in questo senso.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il trentunenne di proprietà del Paris Saint-Germain, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024, starebbe spingendo per il trasferimento alla Roma con la consapevolezza di essere uno dei calciatori in esubero per il nuovo allenatore Galtier e avrebbe dunque dato il suo consenso per venire a giocare in Italia. La formula dovrebbe essere, analogamente ad Oliveira, quella del prestito ma i parigini vorrebbero essere certi dell’obbligo di riscatto da 15/20 milioni di euro.

Calciomercato news, settimana importante per Wijnaldum alla Roma

L’intesa per portare Wijnaldum alla Roma potrebbe essere raggiunta nel corso della prossima settimana di calciomercato. Lo stipendio da 9 milioni di euro attualmente percepito dal calciatore ha per ora frenato la trattativa anche se, stando ai rumors, i francesi sarebbero disposti a discutere di questo aspetto facendosi magari carico del 40% dell’ingaggio. Il generale manager giallorosso Tiago Pinto dovrebbe presto incontrare il PSG e, come riporta Sport Mediaset, potrebbe essere decisivo anche in questo caso l’intervento di mister Mourinho che, dopo aver parlato con Dybala, potrebbe prendere contatto con Luis Campos, il football advisor portoghese dei transalpini e del Celta Vigo, così da agevolare l’operazione.

