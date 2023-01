Wikipedia, articoli sul Covid modificati con false informazioni/ Utenti bloccati e…

Wikipedia tedesca, pagine sul Covid-19 modificate

Il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” analizza la funziona di Wikipedia nel corso della pandemia da Covid-19. 88 diversi articoli dell’enciclopedia digitale sono assegnati alla categoria “Pandemia Covid-19”: ci sono anche quattro sottocategorie con ulteriori singoli articoli sulla pandemia Covid nei singoli stati o sui medicinali. Gli articoli che riguardano la pandemia sono costantemente sotto tiro nella Wikipedia tedesca. Nella “Rapporto di vandalismo”, nel quale viene spiegato che “Si definisce vandalismo l’aggiunta, la cancellazione o la modifica di contenuti e dati fatta con un evidente interesse o una malafede e con il conseguente risultato di compromettere l’integrità di Wikipedia”, ci sono 139 risultati per il termine di ricerca “Covid”.

Questo mostra che le “false informazioni sulla pandemia di Covid-19” vengono spesso inserite nelle pagine Wikipedia. Molti utenti sono stati bloccati più volte a causa di modifiche false agli articoli sul Coronavirus. Le voci “Pandemia di Covid-19” e “Pandemia di Covid-19 in Svizzera” sono ora addirittura articoli protetti, mentre le voci “Variante di SarS-CoV-2 Omicron” e “Informazioni false sulla pandemia di Covid-19” lo sono state in passato. Ciò significa che solo gli utenti confermati, ovvero registrati a Wikipedia, possono modificare questi articoli.

Non solo la Wikipedia tedesca nel mirino

Gli atti di “vandalismo” nei confronti delle pagine Wikipedia tedesca sono fortemente contestati, anche nelle rispettive pagine di discussione. Le segnalazioni sulla pagina “denuncia atti di vandalismo” relative ad articoli sul Covid parlano di violazioni del punto di vista neutrale, principio base di Wikipedia. Gli account denunciati per vandalismo hanno quasi esclusivamente nomi di fantasia anonimi. Si tratterebbe, come spiega il quotidiano tedesco, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” di tentativi da parte di “pensatori laterali” di influenzare i contenuti di Wikipedia sulla pandemia.

Alcuni utenti hanno scritto che il rischio di un decorso grave di Covid-19 potrebbe essere ridotto al minimo grazie alla somministrazione di alcune “erbe, vitamine, ecc”. Altri parlano delle misure protettive come le mascherine come “controverse”. Secondo alcuni esperti ci sarebbe persino una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione in quanto provocherebbe danni collaterali. A quanto pare non solo la Wikipedia tedesca è interessata dal fenomeno: anche la versione inglese e spagnola dell’enciclopedia digitale ha scritto in un “rapporto di vandalismo” per l’articolo sull’anno 2021 che pagine relative al Covid-19 erano state modificate.











