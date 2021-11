Wilfried, Pierre-Henri, Thomas: ex marito, figli Christine Lagarde/ La rottura, poi..

Wilfrid Lagarde, Pierre-Henri e Thomas sono l’ex marito e i figli di Christine Madeleine Odette Lagarde, politica e avvocato francese, attualmente alla presidenza della Banca Centrale Europea. La classe 1965 è stata legata per diverso tempo all’analista finanziario Wilfrid Lagarde, con cui ha appunto messo al mondo due figli.

La loro storia d’amore è terminata nel novantadue, evidentemente perché la coppia non nutriva più il sentimento di un tempo. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e Christine Lagarde si è rifatta una vita al fianco di un uomo d’affari di Marsiglia, Xavier Giocanti. Con Wilfrid Lagarde, come dicevamo, la storia d’amore è giunta ufficialmente al capolinea ad inizio anni novanta ma probabilmente i problemi sono cominciati molto prima.

Wilfried e Christine Lagarde: dalla loro storia d’amore i figli Pierre-Henri e Thomas

Dalla storia d’amore tra Wilfried e Christine Lagarde sono nati i figli Pierre-Henri e Thomas. Il primogenito è arrivato nel 1986 e oggi è un imprenditore attivo nel settore del restauro. Il secondo figlio della coppia è invece nato due anni più tardi, nel 1988, e attualmente lavora come architetto. La crisi tra Wilfried e Christine Lagarde sarebbe cominciata poco dopo l’arrivo dei due figli, anche se la coppia non ha mai fatto chiarezza sulla separazione. Ottenuto il divorzio, in ogni caso, Christine Lagarde si è rifatta una vita, mentre non è chiaro se l’ex marito si sia rifatto una vita.

