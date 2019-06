Will Smith, la figlia Willow confessa/ “Amo gli uomini e le donne allo stesso modo”

Willow Smith, la figlia minore dell’attore statunitense Will Smith e Jada Pinkett, durante una puntata di Red Table Talk, trasmesso su Facebook Tv, si è lasciata andare ad una confessione sulla propria vita privata. Schietta e sincera, Willow non ha nascosto la propria identità sessuale confessando di amare allo stesso modo gli uomini e le donne. Al centro della puntata c’era l’amore e il sesso con un focus sulle relazioni poliamorose che consentono di avere contemporaneamente una storia con più persone a patto che tutte le persone coinvolte ne siano consapevoli. “ Amo gli uomini e le donne allo stesso modo, quindi vorrei sicuramente una relazione con un uomo e una donna, due persone ”, ha così confessato la figlia dell’attore.



Will Smith, la figlia Willow: “alla ricerca di nuove esperienze”

La 18enne Willow Smith ha confessato tutto davanti a mamma Jada Pinkett che, nelle precedenti puntate del format Red Table Talk, aveva svelato dettagli intimi del suo rapporto con Will Smith. La figlia minore dell’attore, però, ha precisato che i lsuo non sarebbe un capriccio essendo una persona continuamente alla ricerca di nuove esperienze. Inoltre ha aggiunto che, avendo una relazione con due persone di sesso diverso, non “avrebbe bisogno di cercare atro”. Le dichiarazioni di Willow, comunque, non stupiscono chi la segue da tempo. Precedentemente, infatti, aveva dichiarato di non amare le etichette: “ Dire io sono tua, e tu sei mio, per me non funziona “.

© RIPRODUZIONE RISERVATA