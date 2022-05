Will Smith, la premonizione a David Letterman/ “Ho visto mia carriera andare in fumo”

Will Smith aveva svelato di avere avuto una premonizione nel corso del talk di David Letterman dal titolo My next guest needs no introduction. L’intervista è stata realizzata a febbraio, ma è stata mandata in onda soltanto ora. Le sue parole sono da brividi, soprattutto in virtù delle ultime vicissitudini che hanno coinvolto l’attore, che sta avendo numerosi problemi a livello professionale dopo lo schiaffo in mondovisione a Chris Rock nel corso della notte degli Oscar.

“Ho bevuto (una sostanza naturale derivata dall’ayahuasca, che produce effetti allucinogeni, di cui fa uso abitualmente ndr) e di solito ci vogliono circa 45 minuti per entrare nel mood. Ero li seduto e poco dopo ho visto la mia carriera andare in fumo, ho iniziato a vedere tutti i miei soldi volare via, ho visto la mia casa distrutta”, queste come riportato da Il Fatto Quotidiano sono state le parole pronunciate nel corso dell’ospitata. Un discorso che adesso appare come una profezia di ciò che sarebbe accaduto qualche mese dopo.

Will Smith, la premonizione a David Letterman: cosa ha detto

La premonizione di Will Smith avuta a causa degli effetti allucinogeni dovuti all’uso dell’ayahuasca, come svelato nel corso dell’intervista a David Letterman nel talk My next guest needs no introduction, non era certamente positiva. Non soltanto a livello professionale. “All’improvviso ho sentito le urla di mia figlia, ho smesso di preoccuparmi dei miei beni, volevo solo arrivare a Willow. Ho smesso di preoccuparmi della mia casa, ho smesso di preoccuparmi della mia carriera”, ha raccontato ancora l’attore.

E conclude: “Sono davvero pronto a tuffarmi nel mio cuore in un modo che penso e spero possa essere gratificante e utile per la mia famiglia. Ma non puoi proteggere la tua famiglia in ogni momento, è un’idea semplicemente impossibile. La protezione e la sicurezza sono un’illusione. Devi imparare a convivere con la realtà che in qualsiasi momento, qualsiasi cosa può finire in un secondo”. Le sue parole, col senno di poi, sono da brividi.











