William Lapresa, La caserma/ Dalla gelosia furiosa al bacio con Elena Santoro, ora alle armi!

William Lapresa pronto a imbracciare le armi ne La Caserma

Per William LaPresa è arrivato il momento di mollare gli ormeggi e non solo con Elena Santoro, che ha baciato la scorsa settimana a favore di telecamera, ma anche nella vita militare de La Caserma. Le anticipazioni rivelano che lui e gli altri commilitoni saranno chiamati alle armi oggi mettendosi in gioco proprio prendendo in mano pistole e fucili e vedere un po’ cosa saranno in grado di fare. Al momento sembra proprio che non ci siano anticipazioni relative a possibili guai o simili, ma l’unica cosa che sappiamo è che una coppia del programma finirà a letto insieme, anche solo per dormire o coccolarsi un po’, che tocchi proprio al bel gemello con la sua Elena Santoro farlo questa sera?

Il lungo bacio con Elena: “Era da tempo che lo volevamo”

La risposta arriverà solo questa sera quando si riaccenderanno i riflettori su Levico e La Caserma e porteranno di nuovo a galla i protagonisti, William Lapresa compreso. Chi non ha seguito la scorsa settimana non sa che il bacio con Elena Santoro è arrivato dopo quella che possiamo definire una vera e propria scenata di gelosia. Dopo la discussione in cui ha mostrato tutta la sua gelosia nei confronti della recluta Santoro, lui ha invitato Elena a seguirlo appartandosi così, si fa per dire, nella camerata dove altri ragazzi continuavano ad entrare e uscire. Al primo avvicinamento di William, Elena si è tirata indietro dicendosi riservata, ma subito dopo ecco scattare il lungo bacio passionale, un bacio che lo stesso gemello ha poi commentato dicendosi certo che è frutto di giorni di sguardi e ammiccamenti, era sicuramente da tempo che avrebbero voluto darselo.



