William Lapresa, La Caserma/ Il suo ruolo gli sta stretto e scoppia la polemica!

William Lapresa ce l’ha fatta. Alla fine, ad un passo dall’ultima puntata della Caserma, ha portato a casa un riconoscimento importante, quello di essere vice Comandante della sua squadra. Il gemello del docureality si è visto svegliare in piena notte per sostenere un test di alcuni minuti insieme ad un gruppo ristretto di compagni, fratello compreso, e proprio grazie a quelle risposte ha ottenuto il posto di vice Comandante della sua squadra proprio come Elena Santoro ha fatto per quella opposta. Per lui tante responsabilità per l’assalto a Forte del giorno dopo, a cominciare dalla preparazione del piano per entrare senza vittime e senza sorprese. Un po’ di alta tensione non è mancata compresa quella del fratello Nicholas convinto che il suo gemello ci sia rimasto proprio male per questo suo passo indietro dopo tutto quello che ha fatto per la sua squadra.

William Lapresa ne La Caserma tra polemiche e ruoli importanti

Alla fine, però, tutto è andato per il meglio e dopo i primi intoppi dovuti alla neve, i due gruppi sono partiti all’assalto. Dopo la missione, tutti sono tornati in Caserma e a quel punto è nata una sorta di discussione tra i due gemelli riguardo al trucco usato in battaglia. Nicholas è convinto che William si sia fatto solo due punti e che la prossima volta lui e la sua squadra si faranno il pizzetto per affrontare la prova. I due trovano l’accordo e mettono su questa scommessa tra le risate generali dei loro compagni di avventura non solo a mensa ma anche in camerata: chi dei due perderà dovrà buttare a terra la fascia della propria squadra e calpestarla.



