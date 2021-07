Williams Martinez si è suicidato/ Difensore uruguayano, aveva 38 anni: giocava ancora

WILLIAMS MARTINEZ SI È SUICIDATO

Una notizia terribile arriva dall’Uruguay e dal mondo del calcio: si è suicidato Williams Guillermo Martinez Fracchia, 38 anni. Un fulmine a ciel sereno: il difensore era ancora in attività, giocava infatti nel Villa Teresa in Seconda Divisione, e niente lasciava presagire un simile gesto. Chiaramente, ogni volta che qualcuno si toglie la vita le avvisaglie immediate non ci sono; in questo caso possiamo comunque riferire che Williams Martinez aveva saltato gli ultimi allenamenti con la sua squadra, ma la motivazione c’era e risiedeva nel fatto che lo scorso 23 giugno era risultato positivo al Coronavirus, dunque si era dovuto mettere in isolamento.

I messaggi di cordoglio al calciatore sono arrivati in grande numero; anche la Federcalcio uruguayana ha espresso il suo cordoglio e, su richiesta dell’Associazione dei calciatori, ha disposto la sospensione di tutte le partite dell’undicesima giornata nel Torneo di Apertura. Naturalmente nei prossimi giorni si cercherà di fare luce sulla vicenda, se non altro per provare a dare senso a un gesto che per il momento non sembra averlo; a oggi resta il dolore per l’improvvisa scomparsa di un calciatore che avevamo conosciuto anche in Europa.

CHI ERA WILLIAMS MARTINEZ

Williams Martinez infatti ha giocato nel Vecchio Continente: cresciuto nel Defensor Sporting, società di Montevideo, nel 2006 i viola lo avevano ceduto in prestito al West Bromwich dove però aveva avuto ben poco successo e visibilità. Due anni più tardi il cartellino del difensore era diventato di proprietà del Valenciennes, che poi lo aveva girato in prestito allo Stade Reims, società storica ma decisamente in calo rispetto agli albori. Anche in Francia però Williams Martinez non era riuscito a imporsi, così era tornato a giocare nel suo Defensor; da lì è passato anche in Argentina (Chacarita Juniors) e Cile (Huachipato, Palestino e soprattutto Cerro Porteno, qui però senza riuscire a giocare), infine il ritorno in patria e una nuova avventura in Venezuela, cinque anni nel Deportivo Tachira. Quando aveva 20 anni Williams Martinez era anche riuscito a esordire in nazionale: con l’Uruguay ha giocato un’amichevole del 2003 contro l’Iran (1-1 il risultato finale) ma purtroppo per lui quella è stata la sua prima e ultima presenza con la Celeste. Ora il mondo lo piange.

