Wilma Faissol, moglie Francesco Facchinetti/ Lui: “Inciampò per sbaglio su di me”

Wilma Helena Faissol, ecco chi è la moglie di Francesco Facchinetti: il primo incontro in vacanza, poi…

Wilma Faissol è l’amata moglie del celebre Francesco Facchinetti. I due si sono conosciuti per puro caso, durante una vacanza, e da quel giorno non si sono più lasciati. “Lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa”, ha spiegato qualche tempo fa Francesco Facchinetti in una intervista al magazine Nuovo. Con la moglie, quindi, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che oggi si è trasformato in un amore solido ed una relazione granitica.

In passato Francesco era stato impegnato con Alessia Marcuzzi, oggi molto amica di Wilma Faissol. Con la conduttrice, Facchinetti aveva avuto la sua prima figlia: Mia. Dopo la nascita della piccola, tuttavia, le strade di Francesco e di Alessia Marcuzzi si sono separate, pur rimanendo i due in buoni rapporti. Questo, come anticipavamo, non gli impedisce di frequentarsi, trascorrere del tempo assieme ai rispettivi compagni.

Wilma Helena Faissol, quella volta in cui salvò Alessia Marcuzzi dal soffocamento. La presentatrice: le devo tutto

In una delle tante uscite di coppia, oltretutto, Alessia Marcuzzi ha vissuto un episodio molto spiacevole, a causa di un pezzetto di polpo con cui ha rischiato di soffocare durante una cena. A soccorrerla è stata proprio la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol, che con prontezza le ha praticato la manovra di Heimlich. “Mi ha salvato la vita, sono davvero grata a questa donna. Non lo dimenticherò mai”, ha raccontato la presentatrice.

Tornando alla storia d’amore tra Wilma Helena Faissol e Francesco, invece, sappiamo che i due si amano ormai dal lontano 2013 e in tutto questo tempo sono diventati genitori di Leone e Lavinia Angelica Catherine. La fotomodella, prima di impegnarsi con Facchinetti, era già mamma di una bambina, avuta da una precedente relazione, per questo motivo la coppia oggi vive con tre bambini e si può definire a tutti gli effetti una splendida “famiglia allargata”.

