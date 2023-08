Wilma Faissol sugli uomini poco dotati: “Un miliardario col pen* piccolo? Inutile”/ La risposta hot a una fan

Wilma Helena Faissol risponde ad una fan e parla degli uomini poco dotati: “L’unico vero complesso per loro è il pisello”

Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è un personaggio molto seguito sui social. La donna è costantemente in contatto con i suoi tanti follower, sempre pronta a dare consigli e dire la sua si vari argomenti. Sono tante infatti le donne che si confidano anche sulla propria intimità, chiedendole un parere sul da farsi. È d’altronde quanto accaduto nelle ultime ore, quando una fan ha posto a Wilma un quesito riguardante la sfera sessuale.

“Sono innamorata ma ha il pene molto piccolo. Molto…” ha scritto l’utente alla moglie di Francesco Facchinetti, che ha quindi detto la sua. “L’unico vero complesso maschile è il pisello. – ha subito ammesso – Solo il pisello. Pelato? Un fisico mostro risolve. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere anche quello. Ma il pisello? Ciao. Scordatelo”.

Wilma Helena Faissol: “Un miliardario col micro pene è inutile”

Wilma Helena Faissol non si è fermata qui. La donna ha anzi analizzato ulteriormente l’argomento, replicando senza filtri all’utente che le ha posto la delicata domanda: “Se ti fai forte come Hulk, la donna si aspetterà un’anaconda. – ha scritto – Il problema è peggiorato. Se è miliardario col micro pene, è inutile. Solo follie, parafilie, odio verso le donne. Sicuro molti di quelli che rimangono celibi hanno il pisello minuscolo”. Ha quindi concluso lapidaria: “Pisello. È il grande determinante della personalità di un uomo”. Un commento schietto e piccante che in poche ore ha fatto il giro del web.

