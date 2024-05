Wilma Helena Faissol, chi è la moglie di Francesco Facchinetti/ Salvò la vita ad Alessia Marcuzzi e poi…

Nel cuore di Francesco Facchinetti c’è soprattutto la moglie Wilma Helena Faissol, a cui è ormai legato da tempo. Fashion blogger e influencer, la dolce metà del produttore e presentatore televisivo, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al format che ha portato sui social, ispirato alla sua vita con Francesco. Il ‘capitano’, parlando della sua storia con la moglie Wilma, non ha mai nascosto di fare una vita da privilegiato anche grazie a lei e alla sua famiglia, sebbene pure lui sia piuttosto facoltoso.

“Mia moglie è molto più ricca di me, di gran lunga”, ha detto Francesco in una delle sue incursioni social. “Il papà di mia moglie ha un isola ed è considerato il più grande odontoiatra al mondo”, ha spiegato l’ex deejay. Tra i due, tuttavia, Wilma Helena Faissol sarebbe la più parsimoniosa, infatti Facchinetti fa riferimento ad un’usanza libanese, secondo la quale le donne devono essere trattate in maniera principesca, senza spendere i propri denari.

Al di là della sua storia d’amore con Francesco Facchinetti, Wilma si è guadagnata gli onori della cronaca qualche tempo fa per aver salvato la vita ad Alessia Marcuzzi. Ma cosa era successo esattamente? In sostanza, la moglie di Francesco Facchinetti si trovava a cena con la celebre conduttrice, la quale all’improvviso diventò rossa in viso, in quanto a rischio soffocamento.

Non è chiaro come Wilma abbia deciso di intervenire, ma di sicuro con la sua manovra è riuscita a salvare la vita ad Alessia. Con grande prontezza ed un colpo secco, la moglie di Facchinetti ha applicato la manovra di Heimlich, espellendo il pezzo di polipo che stava per soffocare Alessia. Insomma, una situazione da far gelare il sangue, che poteva finire in tragedia. La moglie di Facchinetti è stata decisiva. “Questa cosa capita spesso, bastano pochi secondi un minuto per perdere la vita”, ha detto Francesco dopo l’episido.

