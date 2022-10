Wilma Goich chiude con Carolina Marconi al GF Vip: “Per me non esisti più”/ “Se mi pesti i piedi ti cancello”

Wilma Goich contro Carolina Marconi al Grande Fratello Vip: “Con me hai chiuso!”

Continua la guerra nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti da una parte e Carolina Marconi dall’altra. La diretta di ieri le ha d’altronde viste protagoniste di una lite dai toni molto alti che, come mostra il daytime di oggi 11 ottobre, è proseguita poi anche durante le pause pubblicitarie, oltre che nei confessionali. È proprio qui che Wilma ha ammesso che Carolina con lei ha chiuso in modo definitivo.

“Per me tu non esisti più, – ha dichiarato la cantante riferendosi alla Marconi – io sono buona ma se mi pesti i piedi io ti cancello. Stasera lei ha fatto una sua esibizione perché forse fino ad ora non era ancora uscita fuori!” ha infine insinuato.

Wilma Goich offesa dalla Marconi, Patrizia Rossetti punzecchia…

D’altronde la questione si è accesa anche a causa dell’appellativo che Carolina Marconi usa con la Goich, ‘nonnì’, che la cantante le ha vietato di usare dopo le accuse da lei ricevute. “Non ti chiamo nonnì perché non te lo meriti proprio!”, ha allora replicato la Marconi, offendendo non poco la Goich che è quindi arrivata alla decisione di chiudere definitivamente con lei. Ad essere d’accordo con Wilma poi c’è Patrizia Rossetti. In un confessionale la conduttrice ha ammesso di aver trovato la Marconi troppo insinuante: “Becca su tutto, questo non mi piace”, sono state le sue parole. Sembra dunque che tra le due ‘fazioni’ ci sia ora una netta frattura; ma sarà davvero insanabile come sembra?

