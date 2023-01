Wilma Goich demolisce Oriana: “Cerca solo uno con cui accoppiarsi”/ Antonella: “Se ne frega di amici e amore”

Wilma Goich critica Oriana al GF Vip: “Cerca quello con cui accoppiarsi e basta”

Oriana Marzoli continua a spaccare la Casa del Grande Fratello Vip a metà. C’è chi è totalmente dalla sua parte e chi invece la accusa pesantemente, soprattutto in virtù dell’atteggiamento che ha con alcuni uomini della Casa. È stato l’avvicinamento a Daniele Dal Moro a sollevare nuove critiche nei confronti della ragazza, non solo perché molti l’hanno interpretato come un ripiego, – visto il suo interesse a Luca Onestini – ma anche perché a Daniele è interessata Nicole Murgia, amica di Oriana.

Motivi questi per i quali solo volati pesanti giudizi nella Casa e in modo particolare dalle donne. Una di queste è Wilma Goich che, dopo la diretta del GF Vip, in confessionale della Marzoli ha detto: “Oriana cerca quello con cui accoppiarsi e basta”.

Ancora più pungente è stata però Antonella Fiordelisi, che non ha mai fatto mistero della sua poca simpatia per Oriana. In confessionale, dopo quanto accaduto con Daniele e Luca, ha dichiarato: “Questa non se ne frega di nessuno, dell’amicizia, dell’amore… se ne frega solo di buttarsi addosso agli uomini carini per fare dinamiche”.

Dal canto suo Oriana ha ribadito di non essere interessata sentimentalmente a Luca, pur trovandolo un bel ragazzo. Al contrario Daniele è invece il ragazzo che le interessa, anche se lui sembra aver chiuso in modo definitivo con lei. Ma sarà davvero così o i due si riavvicineranno nel corso della settimana?

