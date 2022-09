Wilma Goich: “Elettra Lamborghini? Una cosa obbrobriosa”/ “L’ho vista in tv e…”

Wilma Goich, critiche ad Elettra Lamborghini

Wilma Goich, con il suo carattere vivace e senza peli sulla lingua, sta animando la casa del Grande Fratello vip 2022 lasciandosi andare anche ad alcune dichiarazioni virali. E’ quanto accaduto con le sue parole su Elettra Lamborghini che, in poco tempo, hanno fatto il giro del web. Pur non essendo una concorrente ufficiale, Elettra è sicuramente la protagonista indiscussa della prima settimana del reality. Di lei ha parlato la sorella Ginevra svelando di non vederla dal 2019, ma anche gli altri concorrenti che hanno ipotizzato il possibile motivo del litigio tra le sorelle Lamborghini.

Wilma Goich si scaglia contro Sara Manfuso al GF Vip/ "E' proprio cattiva"

Nelle scorse ore, inoltre, come si legge su BlogTivvu.com, anche Wilma Goich ha parlato di Elettra e le sue dichiarazioni non sarebbero state propriamente dei complimenti per la cantante. La Goich, infatti, ha ammesso di non apprezzarla prima ancora di conoscere Ginevra.

Le parole di Wilma Goich contro Elettra Lamborghini

Wilma Goich è da anni una protagonista indiscussa della musica italiana e, mentre gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si interrogano sul motivo che avrebbe scatenato quella che, per il momento, sembrerebbe una rottura definitiva tra le sorelle Lamborghini, esprime la propria opinione su Elettra come artista. “Ginevra è rifiutata dalla sorella? Allora ti posso dire perché la sorella non la vuole? Dato che a me la sorella non mi piace molto, intanto… ma non mi piaceva già prima di lei. – riporta blogtivvu.com – Io non ho fatto nomi, lei potrebbe averne 20 di sorelle”.

Wilma Goich: "Edoardo Vianello? Gli piacevano le donne ma se le faceva pure"/ Stoccata al GF Vip!

Pur senza fare esplicitamente il nome di Elettra, come fa sapere Blogtivvu.com, la Goich ha lasciato intendere che stesse parlando di mei mimando il twerking e aggiungendo: “Io l’ho vista in televisione, una cosa obbrobriosa, una cosa terrificante”.

LEGGI ANCHE:

Wilma Goich allerta Patrizia Rossetti, "Ci vogliono fare fuori"/ Fan sbigottiti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA