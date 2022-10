Wilma Goich nella bufera al GFVIP/ Tensione alle stelle con Antonella Fiordelisi, ma con Ciupilan…

Wilma Goich e gli attacchi a Marco Bellavia al Grande Fratello VIP

Wilma Goich sta vivendo questo Grande Fratello VIP al massimo, nel bene e nel male. Anche lei, come buona parte dei concorrenti della nuova edizione, è già finita più volte nella bufera. Nei giorni scorsi, a suo malgrado, è finita in quella cerchia di gieffini per cui il pubblico aveva chiesto a gran voce l’espulsione. Tutto per l’accanimento nei confronti di Marco Bellavia, lasciato ai margini e punzecchiato oltremodo dai coinquilini nonostante il disagio emotivo e psicologico che alla fine, lo ha spinto a ritirarsi dal reality. Nel caso specifico, Wilma Goich è stata duramente attaccato per delle considerazioni fatte al conduttore di Bim Bum Bam, a cui aveva detto: “Non ti sei mai posto il problema che sei proprio tu la causa dei tuoi mali”.

Wilma Goich, la tensione con Antonella Fiordelisi

La sua frase ha lasciato di stucco tutti quanti. In molti credevano che una persona della sua esperienza non avrebbe mai potuto prendere sotto gamba la situazione di Marco. Oltretutto pochi anni fa, Wilma, ha perso la figlia Susanna a causa di una malattia. A maggior ragione ha stupito la presa di posizione della cantante, duramente rimproverata da Antonella Fiordelisi.

“Se pensi di avere la stessa esperienza di una persona di 70 anni ti stai sbagliando, sei una maleducata!”, le ha detto. E se da una parte Wilma ha trovato pane per i suoi denti, dall’altra ha assaporato la dolcezza di Ciupilan, altro giovane della casa, che le ha confidato di essersi arricchito molto ascoltando i suoi racconti. Insomma, un GF dolce e amaro per la Goich.

