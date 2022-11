Wilma Goich punge Oriana: “Ha fatto un filo spietato a Daniele”/ “Antonino? È un furbone”

Wilma Goich contro Oriana e Antonino dopo lo scontro con Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip

Pungenti parole quelle di Wilma Goich su Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Nella diretta del Grande Fratello Vip del 14 novembre è andato in onda un acceso confronto che ha visto protagonisti i due sopra citati e Daniele Dal Moro, protagonisti di un triangolo amoroso finito prima del nascere. Tra coloro che hanno vissuto questo ‘triangolo’ e hanno poi successivamente commentato l’accaduto c’è Wilma Goich che con Daniele ha creato un rapporto di forte affetto.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: amicizia finita?/ La richiesta nella notte cambia tutto “Un abbraccio…”

La Goich ha accusato sua Oriana che Spinalbese, dichiarando in confessionale: “Oriana ha fatto un filo spietato a Daniele poi ha avuto picche e ha girato la faccia verso Antonino che con lei già giocava. Ma lui è un furbone, non uno che prende sul serio la cosa.”

Wilma Goich difende Daniele Dal Moro

Wilma Goich, senza particolare sorpresa, si schiara dunque del tutto dalla parte di Daniele Dal Moro, per il quale ha recentemente ammesso di aver iniziato a provare dei sentimenti molto forti. La cantante ha dichiarato in una confidenza a Sarah Altobello di essersi addirittura innamorata di lui; poi ieri in diretta su Canale 5 ha aggiunto: “Gli voglio molto bene, penso anche lui, credo. Se io avessi avuto qualche anno in meno probabilmente mi sarei fidanzata con lui, perché è molto vicino al mio modo di vedere gli uomini. Però dove vado? Sono sola da 20 anni perché forse ho dormito per vent’anni, ma mò mi so’ svegliata”.

Daniele Dal Moro: "Con Oriana ho chiuso prima che conoscesse Antonino"/ Spinalbese accusa: "Figura di mer*a!"

LEGGI ANCHE:

Aereo dai GINTONIC al GF VIP: Edo Tavassi allarma Spinalbese/ "Se ti metti con Oriana ti sbattono fuori…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA