Wilma Goich ricorda la figlia Susanna Vianello al GF Vip/ “Quando è morta ho pianto per 4 mesi, poi…”

Wilma Goich ricorda la figlia Susanna Vianello: momento toccante al Grande Fratello Vip 2022

Wilma Goich commuove tutti ricordando sua figlia Susanna Vianello al Grande Fratello Vip. Lo stesso Alfonso Signorini non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle toccanti parole della cantante: “La notte in cui lei è mancata mi sono fatta accompagnare da una mia amica perché non ce la facevo. – ha raccontato la Goich in Casa, continuando – I primi 4 mesi dopo la sua morte ho solo pianto, poi ho iniziato a parlarle.”

Wilma Goich, il tradimento dell'ex marito Edoardo Vianello/ "Così l'ho scoperto..."

Wilma Goich ha quindi continuato: “Ci sono delle cose che mi mancano: non mi manca solo mia figlia ma il fatto di essere chiamata mamma. Io devo portarmi mia figlia con me in maniera felice, devo pensarla così, ancora non ci riesco ma mi auguro che lo sia”.

Wilma Goich sulla figlia Susanna: “Mi manca sentirmi chiamare da lei ‘mami'”

In diretta con Alfonso Signorini, la cantante ha poi raccontato un ricordo tra i più belli che conserva della figlia Susanna: “Tutte le mattine alle 9 lei alzava il telefono e mi dava il buongiorno ma prima ancora mi diceva ‘mami, come stai?’, quel mami mi riempiva le giornate”, ha concluso la Goich. La cantante spera di ritrovare se stessa nel corso di questa avventura, un regalo che vuole fare anche a sua figlia che è sempre accanto a lei.

Lorenzo, nipote Wilma Goich e figlio di Susanna Vianello morta di tumore/ "Soffre.."

LEGGI ANCHE:

Edoardo Vianello:"Wilma Goich non ha superato la morte della figlia Susanna"/ "Al GF Vip può.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA