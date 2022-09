Wilma Helena Faissol moglie Francesco Facchinetti/ Figli Leone e Liv, le cadute da cavallo

Wilma Helena Faissol, chi è la moglie di Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol, fashion blogger e influencer brasiliana, è la moglie di Francesco Facchinetti, figlio di Roby dei Pooh. Nata in Brasile nel 1982, Wilma è cresciuta in Svizzera ed è diventata dentista. Dopo aver lavorato in un ospedale in Brasile, ha cambiato vita e si è trasferita a New York, dove ha lavorato per la stilista Vera Wang. “Ci siamo conosciuti quasi per caso, lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa”, ha raccontato Facchinetti a Nuovo ricordando il primo incontro con la futura moglie. A ottobre 2014 sono diventati genitori di Leone e nel dicembre dello stesso anno si sono sposati, con rito civile, in gran segreto. Nel 2016 è nata la seconda figlia, Lavinia detta “Liv”. Wilma ha avuto una figlia, Charlotte, da una precedente relazione.

Wilma Helena Faissol: i figli e l’amore per i cavalli

Il 31 agosto 2020 Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti si sono scambiati di nuovo le promesse nuziali, a Varenna. “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro!”, ha annunciato l’ex cantante sui social, mostrando alcuni scatti della cerimonia senza invitati. Nel 2022 Wilma ha avuto ben due incidenti a cavallo nel giro di pochi mesi. Nel primo, avvenuto a gennaio 2022, il cavallo l’aveva colpita alla nuca con uno zoccolo e Wilma era finita in ospedale in codice rosso. A marzo poi la nuova caduta che aveva reso necessario un intervento all’omero. “Ho sempre preferito stare in compagnia dei cavalli piuttosto che degli umani. Ora non so più chi frequentare”, ha scherzato sui social dopo la seconda caduta.

