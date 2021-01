Wilma Helena Faissol, moglie Francesco Facchinetti/ Lei: “amo la sua spontaneità”

Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti con cui ha realizzato la serie “The Facchinettis” che ha conquistato i social. Un progetto che la coppia ha realizzato nella propria abitazione a Mariano Comense nei mesi da gennaio a marzo 2020 poco prima del lockdown per la pandemia da Coronavirus. Una serie che Wilma e Francesco hanno pensato per raccontare ai fan e al pubblico la loro vita precisando: “non c’è un copione studiato ad arte: ci siamo limitati a descrivere quello che in casa nostra accade tutti i giorni”.

La fashion blogger è nata a Rio De Janeiro in Brasile, ma è cresciuta in Svizzera a Lugano. Nel 2014 il matrimonio con Francesco Facchinetti: un amore suggellato anche dalla nascita dei figli Leone e Lavinia. In realtà la bella Wilma era già mamma di Charlotta, nata da una precedente relazione. Intervistata da Tvzoom, la blogger ha rivelato cosa l’ha colpita di Facchinetti: “all’inizio non vedevo il rapporto come una relazione seria. Eravamo in vacanza, era Capodanno, lui proveniva da un mondo, quello dello spettacolo, a me estraneo. Due aspetti hanno iniziato a coinvolgermi: la sua totale spontaneità, Francesco non indossa maschere, e la dolcezza dimostrata con mia figlia, avuta da una precedente relazione”.

Wilma Helena Faissol: “Francesco Facchinetti è un casino vivente”

Wilma Helena Faissol è follemente innamorata di Francesco Facchinetti. Non solo pregi, il figlio di Roby Facchinetti, come tutti del resto, ha dei difetti che la moglie ha rivelato a tvzoom.it: “è un casino vivente, disorganizzato peggio di un bambino”. Al di là dei pregi e difetti, Francesco e Wilma sono più innamorati che mai e la quarantena è stata la conferma del loro amore: “è servita come splendida terapia di coppia. Per ragioni lavorative, Francesco e io avevamo pochissimo tempo da trascorrere assieme, mi mancava lo stare da soli per un fine settimana o anche solo una cena intima senza pressioni”. Non sono mancate delle piccole discussioni, anche se la fashion blogger ha precisato: “questo periodo però ci ha portato in dote una solidità di coppia quasi inattaccabile. Francesco sta partecipando attivamente anche all’educazione dei bambini. Prima era più complicato per lui, costretto com’era ad assentarsi per lavoro. Sta verificando di persona che non basta accontentarli e giocare con loro”. Infine sui progetti futuri, Wilma ha rivelato: “vengo da un mondo diverso da quello dello spettacolo e della tv, intendo continuare con quel percorso. Sto progettando una mia nuova linea di skin care e prodotti di bellezza con materiale di alta qualità, sfruttando la mia esperienza maturata in Brasile. Lì il mercato del beauty è fiorente, le donne brasiliane spendono moltissimo per la cura del proprio corpo, un’attenzione minuziosa e maniacale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA