Wilma Helena Faissol, moglie Facchinetti/ Lui: “È molto amica di Alessia Marcuzzi”

Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti. Lo scorso 11 dicembre, la coppia ha festeggiato ben cinque anni di matrimonio, celebrati con una tenera dedica che l’ex modella ha condiviso sui propri profili social. “5 anni di matrimonio #thefacchinetti”, si legge sul profilo Instagram della Faissol. “È solo un gioco, pensai. Ma era la mia bugia più vera, la mia partita più seria. Non dimenticare, neanche per un secondo, che abbiamo l’amore più grande al mondo @frafacchinetti”. Wilma Helena Faissol sa infatti di essere una donna molto fortunata; proprio per questo, in uno scatto che la immortala assieme ai suoi tre figli, ha scelto di rivolgersi a Babbo Natale, senza chiedere per sé nient’altro: “Caro Babbo Natale – si legge nella didascalia di una delle sue ultime condivisioni – Ho già tutto ciò cui ho bisogno, l’unica cosa che posso desiderare è che nulla cambi”.

FRANCESCO FACCHINETTI: “WILMA HELENA FAISSOL E ALESSIA MARCUZZI SONO COMPLICI”

Wilma Helena Faissol oggi ha tre figli: Charlotte, avuta da una precedente relazione, Leone, nato il 29 ottobre 2014, e Lavinia, nata l’8 marzo 2016. La sua famiglia, definita sui social con l’hashtag #thefacchinetti fa parte di un nucleo familiare allargato e ben più ampio, che annovera, tra gli altri, anche Mia, la figlia che Francesco Facchinetti ha avuto da Alessia Marcuzzi. A dispetto di ciò che accade nelle più comuni famiglie, però, Wilma Helena Faissol e Alessia Marcuzzi hanno un rapporto molto sereno, un legame fatto di stima e amicizia che fa invidia a molti. Tuttavia, questo causerebbe non pochi grattacapi a Francesco Facchinetti, che vedrebbe nella loro complicità un’arma a doppio taglio: “Condividiamo tanti momenti come famiglia allargata ma avere una grande famiglia allargata e un’ex compagna così presente nella mia vita ha anche qualche aspetto negativo”, ha spiegato il manager. “Se faccio qualcosa che non va bene arriva prima il cazziatone di mia moglie e poi quello di Alessia perché loro due sono diventate molto complici… si sono trovate, hanno un rapporto di amicizia forte e questo per me, al di là di tutto, è splendido”.

WILMA HELENA FAISSOL: “DELUSA DA ALCUNE PERSONE”

Mamma, moglie ed ex modella: ma Wilma Helena Faissol è soprattutto un personaggio molto amato da migliaia di follower che ogni giorno chiedono online i suoi consigli. Questo, di recente, ha spinto la moglie di Francesco Facchinetti a sbottonarsi un po’ e parlare di tutto quello che in passato nella sua vita l’ha delusa. La Faissol, in una story condivisa su Instagram ha spiegato, in particolare, di essere stata delusa da “alcune persone”, ma maggiormente da se stessa “per averli calcolati”. Il motivo, spiega la Faissol, potrebbe risiedere nel suo essere “troppo ingenua/buona nel circondarsi di persone sbagliate”, ma anche dalla fretta che spesso contribuisce a bruciare le tappe nei rapporti: “Pensi di conoscere il loro cuore, ma conosci solo la loro mente. […] Lasciate che le persone giuste mostrino che sono le persone giuste – ha detto la moglie di Francesco Facchinetti – Non regalate la vostra fiducia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA