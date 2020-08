Windstorm 2 contro ogni regola/ Su Canale 5 il film con Jurgen Vogel (24 agosto)

Windstorm 2 contro ogni regola va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 24 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2015 che fa parte di una saga televisiva incentrata sulle storie relative ad un cavallo. La regia del film è stata curata da Katja von Garnier il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti anche Hanna Brinke, Nina Kronjager, Jurgen Vogel, Cornelia Froboess, Jannis Niewohner e Amber Bongard.

Windstorm 2 contro ogni regola, la trama del film

Ecco la trama di Windstorm 2 contro ogni regola. Ci troviamo in una piccola cittadina tedesca dove vive la giovane Mika la quale grazie al ritorno della bella stagione può fare ritorno nella sua meravigliosa fattoria gestita dalla nonna. Per lei questo periodo dell’anno è quello di maggiore soddisfazione non solo perché non deve occuparsi delle varie esigenze dal punto di vista scolastico, ma anche e soprattutto per il fatto di poter prendersi cura del suo amato cavallo Windstorm. Purtroppo al suo arrivo nella fattoria, la giovane ragazza si rende conto di alcune problematiche di salute che riguardano lo stallone ed in particolar modo nella zona del ventre sono emerse delle ferite che potrebbero essere state causate da una cavalcata effettuata in maniera sbagliata oppure da un possibile problema congenito. Oltre allo stato di salute del cavallo, per la giovane ragazza ci sono tante altre questioni di cui occuparsi ed in particolar modo delle difficoltà economiche che sta attraversando la fattoria della nonna ormai sull’orlo del fallimento. L’ambiente è certamente straordinario ma al tempo stesso viene realizzato con metodologie che non consentono di ottenere una certo ritorno dal punto di vista economico il che ben presto ha fatto emergere un costante problema di liquidità. Insomma, le scadenze si fanno sentire e non ci sono i soldi per potersi occupare di tutto questo.

La ragazza a questo punto decide di darsi da fare per salvare la fattoria ed in particolar modo facendo leva sulle proprie capacità di fantina decide di Iscriversi ad un prestigioso torneo di ippica che mette in palio una somma considerevole che permetterebbe così alla nonna di salvare la fattoria dal fallimento. Naturalmente al torneo prendono parte numerosi esperti del settore con cavalli di grande qualità per cui non sarà semplice per la ragazza riuscire ad avere la meglio. Ben sapendo come da tutto questo si possa riuscire a salvare la fattoria della nonna, la ragazza decide di sottoporsi ad un allenamento particolarmente intenso insieme al suo inseparabile Windstorm il quale tuttavia un giorno fugge in maniera incomprensibile.

La ragazza si mette sulle sue tracce e riesce a trovarlo all’interno della foresta insieme ad una bellissima cavalla bianca. Oltre alla cavalla, la ragazza trova anche un ragazzo di nome Milan con il quale indirettamente si instaura un bellissimo rapporto di amicizia che poco alla volta diventerà qualcosa di più. Grazie al supporto del ragazzo, Windstorm e la sua fantina riusciranno ad ottenere un importante riconoscimento e soprattutto a salvare la fattoria.



