Windstorm – Liberi nel vento/ Su Canale 5 il film con Hanna Binke (oggi, 27 agosto)

Windstorm – Liberi nel vento è un film del 2013 diretto da Katja von Garnier: l’opera in oggetto andrà in onda il 27 agosto alle ore 21.20, su Canale 5. Questa commedia, condita da elementi di avventura, è nota anche con il titolo originale Ostwind – Grenzenlos Frei ed è stata molto apprezzata dal pubblico sia per la trama appassionante, sia per la partecipazione di alcuni attori ben noti nel mondo cinematografico tedesco. Mentre la protagonista Mika è interpretata da Hanna Binke, il ruolo di suo padre Philipp è ricoperto da Jürgen Vogel, che ha recitato in 300 ore per innamorarsi, L’onda e Il senso di Smilla per la neve. La nonna di Mika è invece Cornelia Froboess, Erika Schmidt ne Le strane licenze del caporale Dupont. Il lavoro di Katja von Garnier è stato lodato dalla critica anche per la sceneggiatura di Kristina Magdalena Henn e Lea Schimidbauer.

Windstorm – Liberi nel vento, la trama del film

Windstorm – Liberi nel vento è la storia della giovane Mika, quattordici anni e una voglia di studiare a dir poco scarsa. La ragazza viene infatti bocciata a scuola e, per questo motivo, è costretta a frequentare per tutti i mesi estivi la scuola di equitazione gestita da sua nonna Maria Kaltenback. Qui Mika non fa solo amicizia con lo stalliere Sam, ma si lega tantissimo anche a uno dei cavalli, Windstorm, da cui trae ispirazione il titolo della commedia. Lo stallone non ha un carattere facile, tanto che non riesce a domarlo nemmeno l’esperta Michelle: tuttavia, quando Mika si reca una notte presso la stalla, scopre di avere una capacità particolare. L’adolescente può parlare con i cavalli, e grazie a questa sua abilità stringe con Windstorm un rapporto molto profondo e saldo. Questo fattore, naturalmente, influenza il corso della storia e le vicende della giovane e di coloro che la circondano, fino a un happy ending che tiene incollata allo schermo della TV tutta la famiglia.

