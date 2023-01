Winx Club, nuova sigla/ Video, “Nel segno di Winx”: esce in tutto il mondo!

L’iconica sigla dell’amato cartone animato Winx Club si rinnova in occasione dell’anniversario della prima messa in onda in Italia. “Nel segno di Winx” torna in una veste inedita e remixata dopo l’incredibile successo che conta 8 serie animate televisive, 2 serie animate originali comprodotte con Netflix, 3 lungometraggi animati, numerosi live show e musical internazionali. La nuova versione, disponibile dal 28 gennaio sulle principali piattaforme e store digitali mondiali è prodotta in lingua italiana e inglese e vede anche la pubblicazione online del Lyric Song Video per permettere a tutti gli amanti del cartone di ballare e cantare rimanendo al passo con i tempi.

Oriana Marzoli, scenata di gelosia a Daniele al GF Vip/ "Hai fatto il piedino a Nikita. l'ho visto!"

Dopo una prima presentazione tenutasi la scorsa estate al party Back to Alfea in occasione del Grifoni Film Festival, riservato a coloro che erano accorsi all’evento, la sigla che ha accompagnato le prime tre serie di Winx Club è oggi disponibile ai fan di tutto il mondo in una nuovissima versione che unisce un sound inedito con il famoso testo che tutti conoscono.

Rosanna Fratello: "Cristiano Malgioglio mi fece svoltare"/ "Mi propose Playboy e..."

Winx Club, da 19 anni al fianco dei fan di tutto il mondo

Winx Club nato dall’idea di Iginio Straffi, è uno dei cartoni più apprezzati da sempre, che ha reso Rainbow studio di animazione leader a livello globale. La saga, con il suo successo ha accompagnato diverse generazioni in oltre 150 paesi, appassionando milioni di bambine e bambini che hanno sognato almeno una volta nella vita di far parte del magico mondo di Alfea e di possedere i poteri delle fate ambasciatrici di importanti valori quali amicizia, generosità e impegno.

Dal primo episodio andato in onda il 28 gennaio 2004, Bloom, Stella, Flora e tutte le altre fate sono pronte a tornare con una nuova versione della sigla più amata, a dimostrazione che Winx Club non invecchia mai, ma al contrario riesce a rimanere al passo con i tempi.

Rosanna Fratello: "Morte di mio fratello Giovanni grande dolore"/ "Botto pazzesco..."

Video, la nuova sigla di “Nel segno di Winx”