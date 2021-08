Witsel alla Juventus?/ Calciomercato news: Tchouameni è lontano, il belga nel mirino

CALCIOMERCATO NEWS, AXEL WITSEL ALLA JUVENTUS

I bianconeri sono reduci da una brutta prestazione dopo la sconfitta subita in casa contro l’Empoli e per migliorare l’organico in queste ultime ore della finestra di calciomercato è emersa la possibilità di vedere Axel Witsel alla Juventus. Centrocampista belga di proprietà del Borussia Dortmund, il trentaduenne Witsel ha il contratto in scadenza con i tedeschi fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022, e la dirigenza della Vecchia Signora starebbe pensando a lui per potenziare la rosa nel mezzo. Secondo le indiscrezioni provenienti dal quotidiano piemontese Tuttosport, lo stesso Witsel avrebbe già dato il suo benestare all’eventuale trasferimento a Torino e adesso si attendono nuovi contatti fra le parti così da portare avanti l’affare.

CALCIOMERCATO NEWS, NIENTE DA FARE PER TCHOUAMENI

Le chances di vedere Axel Witsel alla Juventus sembrano dunque aumentare in questa parte finale della sessione estiva di calciomercato. Nella passata stagione, a causa della lacerazione al tendine d’achille, Witsel è riuscito a collezionare solo 22 presenze totali arricchite da un assist vincente fornito per i suoi compagni con la maglia del Borussia Dortmund. I bianconeri sembravano essere maggiormente interessati ad accaparrarsi Aurelien Tchouameni ma il Monaco non sembra affatto intenzionato a privarsi di un altro calciatore.

