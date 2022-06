Women for Women against violence/ Evento tv contro la violenza sulle donne: ospiti

Women for Women against violence: l’evento tv al femminile oggi 4 giugno 2022

Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno 2022, andrà in onda su Rai2 l’evento Women for Women against Violence – Camomilla Award, a partire dalle ore 17.00. si tratta di un evento televisivo condotto da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, pensato dalle donne per le donne e incentrato sulla lotta contro la violenza di genere. Al centro del racconto, le cicatrici delle varie donne, siano essere nel corpo o nell’anima. Si tratta di cicatrici derivanti da un tumore al seno oppure causate dalla violenza di un uomo. Nel corso dell’evento televisivo ci sarà la consegna di un premio, il Camomilla Award, ispirato al fiore che cura le piante malate.

Chi sono gli ex fidanzati di Emma Marrone?/ Dalla storia con Stefano De Martino...

Women for Women against Violence rappresenta in onda nel pomeriggio odierno rappresenta un evento tv al femminile incentrato su alcune testimonianze toccanti attraverso le quali però l’intento è quello di ridare speranza, parlare di vita e dare voce a chi ogni giorno combatte con forza vincendo le proprie personali battaglie. Durante l’appuntamento di oggi sarà dato spazio anche al racconto del percorso di rinascita che molte donne sono chiamate ad affrontare in totale solitudine ma partendo da un messaggio importantissimo: da qualunque tipo di violenza sarà sempre possibile uscire.

Alberto Genovese/ Avvocato 18enne abusata: "Offerti 130mila euro? Discrasia"

Women for Women against violence: ospiti e premiati

Saranno numerosi gli ospiti che prenderanno parte dell’evento al femminile Women for Women against Violence, a partire dalla ballerina ucraina Anastasia Kuzmina e dal ballerino Andrea Evangelista che si esibiranno sulle note della toccante “Piccola anima” di Ermal Meta. Ad affiancarli rendendo la loro performance ancora più emozionante sarà il violinista elettronico “Jedi”, Andrea Casta. Tante le storie che saranno raccontate sul palco, a partire da quella di Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito dal quale voleva separarsi. La sua storia sarà narrata dall’attrice Lucianna de Falco.

Perché è finita tra Bjorn Borg e Loredana Bertè?/ La dipendenza dalla droga e...

Toccherà poi all’ex gieffina Carolina Marconi, reduce da una terribile diagnosi di tumore al seno che ha interrotto, per il momento, il suo sogno di maternità. Luca Tommassini invece racconterà la storia di un padre violento che mandò in coma la mamma. Il noto coreografo svelerà un’infanzia per nulla semplice a causa del bullismo. E poi la storia di Elga Magrini che renderà noto il suo percorso, ciò che ha compreso e la forza che non l’ha mai abbandonata. Tante le personalità che riceveranno riceveranno il “Camomilla Award”: Maria Grazia Cucinotta, Carolina Crescentini, Antonia Liskova, Valeria Solarino, Luana Ravegnini, l’agente Jacopo Saracino, i professori Mario Pelle Ceravolo e Matteo Angelini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA