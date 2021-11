Wta Finals 2021/ Streaming video diretta tv, orario e calendario 3^ giornata (tennis)

DIRETTA WTA FINALS 2021: OGGI 2^ GIORNATA DEL GRUPPO TEOTIHUACÁN

Alle Wta Finals 2021 di Guadalajara proseguono i match: venerdì 12 novembre vivremo un nuovo, doppio appuntamento e come sempre gli orari sono da considerarsi italiani, avremo dunque Karolina Pliskova Kontaveit alle ore 21:00 e Krejcikova Muguruza che prenderà il via non prima della 1:30 della mattina seguente. Siamo nel gruppo Teotihuacán: come sempre in questi tornei (vale anche per le Atp Finals e le NextGen Finals che stiamo vivendo in questi giorni) gli organizzatori, per la seconda giornata di ciascun girone, accoppiano le due tenniste che hanno vinto all’esordio e di conseguenza le due che hanno perso.

Il motivo è chiaro: evitare che dopo il secondo turno entrambe le semifinaliste siano già ufficiali, rendendo così i match della terza giornata dei gironi delle passerelle soprattutto per chi è stato eliminato (se non altro le qualificate si giocherebbero il primo posto in classifica). Ecco perché i match di oggi sono quelli di cui abbiamo detto e che, aspettando la diretta delle Wta Finals 2021, proveremo ora a raccontare partendo da come sono andate le cose mercoledì e provando a ipotizzare cosa potrebbe succedere tra poche ore.

DIRETTA WTA FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Wta Finals 2021 è garantita da SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti perché presente sul digitale terrestre (numero 64) ma è accessibile anche agli abbonati alla televisione satellitare. In assenza di un televisore potrete seguire i match del torneo di Guadalajara anche con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennix.it. Ricordiamo anche che sul portale www.wtatour.com c’è una sezione interamente dedicata alle Wta Finals 2021, e che potrete liberamente consultare trovandovi tutte le informazioni utili.

DIRETTA WTA FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta delle Wta Finals 2021 presenta dunque temi interessanti: sarà sicuramente un bell’impatto visivo il match tra Karolina Pliskova e Anett Kontaveit, perché tra le due ci sono 12 centimetri di differenza e, se la ceca (una delle uniche due giocatrici ad aver già giocato il Master) fa di servizio e potenza dei colpi – soprattutto il dritto – le sue armi principali, l’estone appena entrata in Top Ten si muove tantissimo in campo ed è dotata di grande difesa. Razionalmente la Kontaveit non avrebbe dovuto arrivare a Guadalajara, ma tra agosto e ottobre ha vinto quattro dei cinque titoli Wta messi in bacheca.

Una seconda parte di stagione devastante con back-to-back decisivo infilato a Mosca e Cluj-Napoca, strappando il posto a Ons Jabeur e bagnando l’esordio alle Wta Finals con la vittoria su Barbora Krejcikova. Bisogna a questo proposito ricordare che Kontaveit o Pliskova potrebbero già volare aritmeticamente in semifinale: l’estone, oltre alla sua ovvia vittoria, dovrebbe sperare in una sconfitta di Garbiñe Muguruza, mentre al contrario la ceca sarebbe in semifinale con un ko della connazionale Krejcikova. Saranno poi gli incroci nel calendario a fare il resto, intanto noi aspettiamo di scoprire cosa succederà nella giornata odierna alle Wta Finals 201…



