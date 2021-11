Wta Finals 2021/ Diretta tv e streaming video: orario e match 1^ giornata (tennis)

WTA FINALS 2021: SCATTA OGGI IL MASTER FEMMINILE

Le Wta FInals 2021 scattano mercoledì 10 novembre, cioè oggi: siamo a Guadalajara in Messico, e dunque visto il fuso orario potremo assistere a questi match in serata, con il secondo di questi che addirittura prenderà il via quando da noi sarà notte. Nello specifico: Krejcikova Kontaveit si gioca alle ore 21:00 (sempre con il fuso orario di casa nostra) mentre Karolina Pliskova Muguruza avverrà alle ore 2:30 e dunque sarà già venerdì in Italia. Le Wta Finals 2021 sono un grande appuntamento: è il Master di fine anno, con le otto migliori giocatrici del circuito che si sfidano per un titolo che è sempre stato importante.

Diretta / Wta Finals 2018 Stephens Svitolina (6-3 2-6 2-6): l'ucraina ha vinto il Master di tennis femminile!

Quest’anno le modifiche nell’assegnazione dei punti per la Race to Guadalajara, oltre a defezioni importanti, ha portato a una rivoluzione dei tabelloni: incredibilmente, ben sei delle otto partecipanti sono esordienti e le uniche due che avevano già disputato questo torneo sono Karolina Pliskova e Garbiñe Muguruza, che si affrontano questa sera. Sarà allora del tutto interessante scoprire quello che succederà in campo; aspettando che la diretta delle Wta Finals 2021 prenda il via, proviamo a fare qualche discorso introduttivo su cosa attenderci dal Master di tennis femminile.

Diretta / Wta Finals 2018 Stephens Pliskova (0-6 6-4 6-1): Sloane in finale con la Svitolina

WTA FINALS 2021 DIRETTA TV STREAMING VIDEO: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv delle Wta Finals 2021 è su SuperTennis, la web-tv federale che trasmetterà integralmente il Master femminile e sarà un appuntamento accessibile a tutti, attraverso il digitale terrestre (numero 64) o anche il satellite (numero 212). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, anche in questo la disponibilità non comporterà costi aggiuntivi e basterà visitare il sito www.supertennix.it, oppure installare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

WTA FINALS 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Come sempre le Wta Finals 2021 sono organizzate per gironi: la fase di round robin prevede infatti due gruppi da quattro giocatrici che si affrontano tra le loro, le prime due andranno poi a disputare le semifinali incrociate. Dicevamo delle partecipanti: le novità si chiamano Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Iga Swiatek, Maria Sakkari, Paula Badosa e Anett Kontaveit, con l’estone che ha soffiato il posto a Ons Jabeur con un autunno devastante, in cui ha vinto ogni torneo cui ha partecipato.

Diretta/ Wta Finals 2018: Elina Svitolina vince il girone, anche Karolina Pliskova vola in semifinale

Sono qui tutte con pieno merito, anche se naturalmente qualcuna (Krejcikova al Roland Garros, Badosa a Indian Wells e con una crescita esponenziale incredibile) ha anche vinto titolo importanti; naturalmente poi non si può non tener conto delle defezioni, ufficialmente solo quella della numero 1 Wta Ashleigh Barty ma sulla carta bisognerebbe parlare anche di Naomi Osaka, che forse la qualificazione l’avrebbe ottenuta se non avesse deciso di ritirarsi dal Roland Garros e prendersi un periodo sabbatico per i noti problemi, che evidentemente hanno anche condizionato i risultati sul campo. Sia come sia, ora siamo pronti a vivere la diretta delle Wta Finals 2021 e non vediamo l’ora…

© RIPRODUZIONE RISERVATA