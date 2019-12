WWE TLC 2019/ Wrestling, info streaming video tv: Charlotte e Becky ancora insieme

Ultimo grande appuntamento del 2019 per i pay per view WWE con TLC 2019 nella notte italiana tra il 15 ed il 16 dicembre. Tra poche ore infatti, presso il Target Center di Minneapolis, in Minnesota, andrà in scena uno degli eventi più crudi della stagione come suggerito dal nome stesso dello show: Tables, Ladders & Chairs, ovvero Tavoli, Scale & Sedie per una serata che potrebbe cambiare ancora una volta lo scenario per i roster di Raw e di Smackdown. La card del ppv prevede sfide non titolate come il TLC match tra King Corbin e Roman Reigns, con quest’ultimo deciso a riscattare l’umiliazione subita a Smackdown, il Tables match tra Bobby Lashley e Rusev, dove il bruto bulgaro è pronto a vendicare il tradimento della moglie Lana, la resa dei conti tra Buddy Murphy ed Aleister Black e lo scontro tra The Miz e Bray Wyatt, che potrebbe presentarsi in forma umana. Inoltre, verranno messe in palio tutte le cinture Tag Team: i Viking Raiders, campioni di coppia di Raw, affronteranno un avversario ancora da definire, i New Day, campioni di Smackdown, avranno il loro bel da fare nel Ladder match contro i Revival e le Kabuki Warriors di Kairi Sane ed Asuka difenderanno i titoli femminili dal ritrovato duo composto da Becky Lynch e Charlotte Flair.

WWE TLC 2019 INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view WWE TLC 2019 andrà in onda in diretta dalle ore 01:00 italiane nella notte tra domenica 15 dicembre e lunedì 16 dicembre acquistando l’evento su Sky Primafila per tutti i possesssori del decoder della piattaforma satellitare. Lo show Tables, Ladders and Chairs non sarà invece visibile per chi possiede l’abbonamento con il digitale terrestre. Chi vorrà tranquillamente rivedere lo show in un secondo momento, senza quindi stare alzato per tutta la notte, potrà sintonizzarsi sui canali di Sky Sport nei giorni successivi a partire da lunedì 16 dicembre con tre repliche al giorno alle ore 10:00, 15:00 e 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand. Come di consueto, lo show sarà visibile anche tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network, la piattaforma della compagnia di Stamford che offrirà lo show in maniera gratuita a tutti i nuovi abbonati. Attraverso gli account Twitch, Twitter, Facebook e Youtube della WWE, come sempre prima dell’evento ufficiale, verrà inoltre trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con uno o due dei match in programma e diversi ospiti pronti ad offrire i loro pronostici.

BRAY WYATT SENZA IL FIEND?

A TLC 2019 non mancheranno come sempre gli incontri regolari senza ulteriori stipulazioni. L’olandese Aleister Black è carico in vista del duello che lo attende con Buddy Murphy. L’australiano non aveva esitato nel bussare alla porta dell’europeo prendendolo in giro e nel corso della serata Black proverà ad abbassare la cresta di Murphy una volta per tutte. L’altro match regolare da tenere d’occhio è quello tra The Miz e Bray Wyatt: lo Universal Champion si è fatto beffe dell’A-Lister tirando in ballo anche la moglie Maryse e le due figlie del lottatore originario dell’Ohio. Nell’ultima puntata di Friday Night Smackdown on Fox, nel corso dell’intervista di Renee Young a The Miz nella casa di quest’ultimo, Wyatt avrebbe addirittura avvicinato la figlia più piccola Monroe con l’apparizione di una bambola col volto del Fiend. I lanci pubblicitari mandati in onda nelle scorse settimane dalla WWE hanno sempre ritratto Bray Wyatt in forma umana per questo incontro con The Miz, ma è in ogni caso anche possibile che lo spirito maligno si palesi pure a Minneapolis, senza dimenticare che non si sono più avute notizie in merito a Daniel Bryan dopo essere stato trascinato nel pavimento del ring dal Fiend a fine novembre.

RUSEV E REIGNS IN CERCA DI VENDETTA

Due faide che potrebbero non concludersi a TLC 2019 riguardano le sfide tra Rusev e Bobby Lashley e tra Roman Reigns e King Corbin. Il bruto bulgaro ha deciso di firmare le carte per il divorzio dalla moglie Lana lo scorso lunedì a Raw al cospetto di Jerry The King Lawler con la promessa di avere un incontro con l’All Mighty, reo di avergliela portata via con l’inganno. Tra arresti ed attacchi a sorpresa, i due non si sono certo trattenuti ma domenica notte potranno davvero fare sul serio in un tables match dove le assi di legno si sgretoleranno presto sotto i colpi dei due colossi. Un altro smacco da vendirare riguarda invece quello inflitto da King Corbin a Roman Reigns nella puntata di Smackdown di venerdì 6 dicembre: l’ex general manager di Raw, con il fondamentale aiuto da parte di Dolph Ziggler e Robert Roode, aveva ammanettato il Big Dog ad uno dei pali del ring per poi ricoprirlo di cibo per cani, facendosi beffe del soprannome del rivale. Venerdì sera Reigns, decimata la scorta del vincitore del King of the Ring 2019, le ha poi suonate ai rivali correndo in aiuto di Big E e Kofi Kingston del New Day, scaraventando Ziggler attraverso il tavolo dei commentatori da una scala come preludio di quello che accadrà questa notte.

CHARLOTTE E BECKY DI NUOVO INSIEME

Il wrestling di coppia sarà assoluto protagonista per questa edizione di TLC 2019. Tutti i titoli tag team sono infatti in palio in tre incontri di assoluto livello sia per la divisione maschile che per quella femminile. Partendo da Raw, non è ancora chiaro quali saranno i rivali dei Viking Raiders, Erik & Ivar, per le cinture del brand rosso, sebbene i rumors indichino Webster & Andrews come possibili candidati per il loro debutto nei ppv WWE. Passando invece a Smackdown, i sette volte campioni del New Day, composto da Big E e Kofi Kingston con l’assenza per infortunio di Xavier Woods, difenderanno in un Ladder match le cinture blu dalle grinfie dei Revival di Dash Wilder e Scott Dawson, capaci di conquistarsi una chance titolata superando altre formazioni come gli Heavy Machinery, i Lucha House Party oltre a Mustafa Ali & Shorty G. Lo spettacolo più grande sarà però offerto molto probabilmente dall’incontro per WWE Women’s Tag Team Championship. Le Kabuki Warriors, Asuka & Kairi Sane, hanno infatti sfidato le ex amiche Charlotte Flair e Becky Lynch, già campionessa di Raw, in un Tables Ladders & Chairs match dopo aver avuto la meglio sia sulla bionda che sulla rossa nelle scorse settimane in due handicap match separati. Le giapponesi, la cui forza non è assolutamente da sottovalutare, dovranno sfruttare ogni possibilità per mantenere i loro titoli visto che la Lynch desidera tornare a farsi chiamare “Becky 2 Belts” e la Flair non ha ancora digerito lo smacco subito da Asuka nel corso delle Survivor Series.



© RIPRODUZIONE RISERVATA