X, arrivano le chiamate video e audio/ Introdotti anche i pagamenti tramite criptovalute

X, il social network di Elon Musk ex Twitter, ha confermato in queste ore che stanno arrivando le chiamate video e audio, così come anche i pagamenti. Dopo un’anticipazione risalente a qualche settimana fa, lo spazio social ex dell’uccellino ha quindi annunciato ufficialmente l’introduzione di una serie inedita di funzionalità, così come si legge su unusualwhales.com.

Xbox, nuova versione della Series X nel 2024/ Forma cilindrica e più memoria: le novità

Il manager di origini sudafricane, una volta acquistato Twitter, ha sempre spiegato di voler trasformare la stessa applicazione in “un’app per fare tutto”, di conseguenza si sta spingendo verso quella direzione, a cominciare appunto dalle chiamate video e audio, un vero e proprio inedito per lo spazio social del cinguettio. Inoltre, altra grande novità, verrà introdotto un hub di pagamento, anche probabilmente tramite bitcoin visto che in precedenza Elon Musk aveva spiegato che X è uno spazio social accogliente nei confronti di Dogecoin, una nota criptovaluta spesso e volentieri menzionata dal numero uno di Tesla. Per fare in modo che le monete digitali possano essere utilizzate su X (Twitter) l’azienda ha dovuto ottenere delle licenze specifiche negli Stati Uniti che ne certifichino l’uso legale.

Neuralink, reclutamento volontari al via/ Chip verrà impiantato nel cervello umano

X, CHIAMATE AUDIO E VIDEO E PAGAMENTI TRAMITE CRIPTOVALUTE: ECCO COSA SAPPIAMO

La società di Elon Musk ha poco a poco perseguito questo obiettivo, concentrandosi principalmente sui pagamenti tramite “Money Transmitter License”. A riguardo il 28 agosto è stata approvata una richiesta di licenza da parte di Twitter Payments LLC, che altro non è se non la divisione pagamenti di X. Tale licenza comprende vari servizi riguardanti le criptovalute, inclusi scambi di monete digitali, portafogli ed elaboratori di pagamento.

Si tratta di una licenza decisamente particolare e rilevante, in quanto permetterà agli utenti operanti su X di scambiarsi risorse digitali in modo sicuro e semplice. Non è ben chiaro se tale novità va letta nell’ottica delle recenti dichiarazioni di Elon Musk che aveva spiegato di voler far pagare a tutti gli utenti di X una piccola quota, un abbonamento mensile, per contrastare i Bot: attendiamo notizie più certe.

IPhone 15 Pro, per sostituire il vetro si spenderà un terzo del 14/ Ecco i prezzi a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA