X Factor 2019, semifinale/ Diretta e finalisti: Tiziano Ferro ospite speciale

X FACTOR 2019: ANTICIPAZIONI SEMIFINALE, CHI SONO GLI ELIMINATI E FINALISTI?

Giovedì 5 dicembre, alle 21.15, Sky Uno trasmette la semifinale di X Factor 2019. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan è giunto al penultimo appuntamento e i cinque cantanti ancora in gara tenteranno di conquistare il pass per la finale, in programma il 12 dicembre al Forum di Assago. La situazione è abbastanza equilibrata. In vantaggio c’è Samuel, giudice dei Gruppi, che ha ancora i Booda e i Sierra. Un cantante a testa, invece, per Mara Maionchi, Malika e Sfera Ebbasta che punteranno alla finale con Eugenio Campagna, Davide Rossi e Sofia Tornambene. Sono quattro, però, riusciranno a superare indenni la semifinale. Al termine di due manches ricche di musica, di emozioni e colpi di scena, infatti, Alessandro Cattelan annuncerà i nomi dei finalisti che, tra una settimana, si contenderanno la vittoria.

LE ASSEGNAZIONI E LE REGOLE DELLA SEMIFINALE DI X FACTOR 2019

I cinque semifinalisti di X Factor 2019 dovranno affrontare due manche. Nella prima si esibiranno sulle note delle canzoni assegnate in settimana dai giudici. Mara Maionchi, per Eugenio Campagna, ha scelto Una buona idea di Niccolò Fabi, Malika ha assegnato Toxic di Britney Spears a Davide Rossi. Sfera Ebbasta, invece, ha affidato a Sofia Tornambene Human Nature di Michael Jackson mentre Samuel ha scelto Born Slippy, Nuxx di Underworld per la Sierra e Dibby Dibby Sound di Dj Fresh vs Jay Fay per i Booda. Nella seconda manche intitolata “My song”, ogni concorrente eseguirà il proprio brano del cuore. Eugenio ha scelto Nessuno vuol essere Robin di Cesare Cremonini, Davide si esibirà sulle note di Uptown Funk di Bruno Mars, Sofia cercherà di conquistare la finale con Love of my Life dei Queen, mentre la Sierra cercherà di stupire tutti con Ni Ben Ni Mal di Bad Bunny. I Booda, infine, punteranno tutto su Level Up di Ciara.

GLI OSPITI DELLA SEMIFINALE DI X FACTOR 2019

Il grande ospite della semifinale di X Factor 2019 sarà Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina, tornato sulla scena musicale con il nuovo album “Accetto miracoli” e certificato già Oro, salirà sul palco del talent show di Sky nell’opening esibendosi con i concorrenti interpretando un medley di tre delle sue hit. Poi, presenterà in anteprima assoluta live, il suo ultimo successo In mezzo a questo inverno. Per la prima volta, sul palco di X Factor 2019, inoltre, salirà il pianista siriano Aeham Ahmad, che suonerà un suo brano I forgot my name (con testo in arabo) e poi insieme a tutti i concorrenti di X Factor 2019 intepreterà Mad World”dei Tears for Fears lanciando un messaggio di coraggio e speranza a tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA