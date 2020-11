X Factor 2020 pagelle e eliminato/ Santi al capolinea, Cmqmartina sulla Delorean!

E’ Santi il terzo concorrente eliminato da X Factor 2020. Dopo il sospiro di sollievo nella seconda puntata, non gli è andata altrettanto bene nella terza di ieri sera. Il suo inedito ‘Bonsai’ non è bastato per scalzare Blue Phelix, ma ha comunque steso Emma Marrone. La coach salentina a malincuore lo ha eliminato, ritenendolo il più acerbo per proseguire in maniera adeguata una gara impegnativa come quella di X Factor. “Non è un festival, questa è una gara!“, ha detto commossa Emma Marrone prima di votare per la sua eliminazione. La cantante gli ha promesso il palco dei suoi concerti non appena sarà possibile, sicuramente un bell’attestato di stima. Voto 7, dunque, al giovanissimo talento della “scuderia” Marrone, che abbandona il live show a testa alta e che davanti a sé ha un futuro roseo. Voto 6 a Blue Phelix, con uno stile certamente più marcato del suo collega, ma non necessariamente superiore.

X Factor 2020, pagelle della terza puntata: top e flop, Cmqmartina viaggia a bordo della Delorean

Cmqmartina strizza l’occhio agli amanti di Ritorno al Futuro, presentandosi sul palco di X Factor con la storica Delorean. La spettacolare scenografia non ruba spazio all’inedito Sparami, che calza a pennello con il contesto. Non è forse la prima classificata nelle pagelle, certo è che si conferma tra le protagoniste della serata e va premiata: voto 8. Meno generoso il giudizio su Blind e le sue ‘Cicatrici’, un pezzo che non sfonda al primo ascolto (voto 5). Non convince nemmeno l’esibizione spettrale di Vergo, che rivisita La Cura di Franco Battiato. Benché stupisca i giurati non raggiunge la sufficienza, nemmeno lontanamente (voto 4). Nulla di nuovo dai Little Pieces of Marmelade, un gruppo che fa dell’energia la sua forza. Ci aspettiamo di più nelle prossime puntate, 5 il loro voto.

X Factor 2020, pagelle terza puntata: Casadilego non è più una sorpresa

Casadilego non è più una sorpresa ed è una delle candidate alla vittoria di X Factor 2020. Con l’inedito ‘Lontanissimo’ fa impazzire i giudici. La sua disinvoltura è eccezionale, la voce e la padronanza del palco pure. Un talento che merita di finire in buone mani. Voto 8 e può crescere ancora. Fa discutere, soprattutto nel bene, NAIP. Un personaggio fuori dagli schemi, considerato dai giudici “musica allo stato puro”. Non entriamo nel merito, ma la sua originalità è sorprendente. Dopo una seconda puntata così e così, durante la terza torna ad esprimersi ad alti livelli con ‘Oh oh oh’. Voto 8 anche per lui. Si scende coi Melancholia, bravi a convincere i giurati con la loro performance. Pubblico giustamente diviso. Le emozioni in effetti stentano ad arrivare, voto 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA