X Factor 2022, diretta streaming prima puntata/ Come vedere le audizioni e quando va in onda la replica

Parte questa sera, giovedì 15 settembre alle ore 21.15, la nuova edizione di X Factor. Il talent show musicale è ormai giunto alla sua diciottesima edizione e l’attesa da parte del pubblico è tanta. La prima puntata, come di consueto, vedrà i giudici dare ufficialmente il via alle audizioni che proseguiranno giovedì prossimo, 22 settembre, e quello successivo, il 29 dello stesso mese. Ma quali sono i modi per seguirle in TV e in streaming?

Quali sono dunque i modi per seguire X Factor 2022? Tutte le puntate del talent show musicale a squadre saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Uno ma saranno anche disponibili in streaming su Sky Go (disponibile per tutti i clienti Sky) e NOW TV. In merito a questa seconda, per chi non lo sapesse, si tratta di una piattaforma streaming a cui è possibile accedere previo abbonamento.

X Factor 2022: puntate On Demand e repliche in chiaro

Non è prevista una diretta in chiaro su TV8 della prima puntata di X Factor 2022, come è invece accaduto in altre occasioni. La prima puntata sarà comunque disponibile in chiaro in differita, nella serata di mercoledì 21 settembre. Le sei puntate delle selezioni saranno successivamente disponibili On Demand sempre su Sky e NOW TV.

Ricordiamo che al bancone dei giudici quest’anno c’è un grande ritorno: quello di Fedez. Gli altri sono tutti volti nuovi per lo show: si tratta di Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Rkomi.

